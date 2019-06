Tirschenreuth: Teurer Mercedes geklaut

Diebe machten sich Keyless-Go-Sicherungsverfahren zunutze - vor 1 Stunde

TIRSCHENREUTH - In der Nacht von Freitag, 7. Juni, 18.15 Uhr, auf Samstag, 8. Juni, ca. 10.30 Uhr, machten sich unbekannte Diebe an einem 150 000 Euro teuren Mercedes zu schaffen. Sie entwendeten das auf der Straße vor einem Anwesen abgestellte Fahrzeug und machten sich dabei das Keyless-Go-Sicherungsverfahrens zunutze. Die Polizei gibt Tipps, wie man das vermeiden kann.

Polizei © dpa



Polizei Foto: dpa



Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. OPf. führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum und auch schon Tage zuvor an und um den Tatort Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Eventuell können Zeitungsausträger oder Paketzusteller Beobachtungen hierzu gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0961/401-291 erbeten.



Das Polizeipräsidium Oberpfalz gibt Tipps, damit Langfinger keine Chance haben:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge nach Möglichkeit nicht einfach nur am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.



Achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straßen „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.



Benutzen Sie zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels nach Möglichkeit besonders gesicherte Schlüsseltresore. Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Lässt sich dies nicht vermeiden, versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen z. B. Verwendung eines Schlüsseletuis mit Cryptalloy-Folie abzuschirmen. Testen Sie unbedingt die Wirksamkeit. Nur wenn das Fahrzeug auch dann nicht geöffnet werden kann, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann und nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Fahrzeug außerhalb einer verschließbaren Garage abstellen.



Seit Mitte 2018 bieten erste Fahrzeughersteller eine Nachrüstung für Keyless-Go Schlüssel an, welche nicht mehr so leicht angreifbar sind. Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob ihr Fahrzeug nachgerüstet werden kann.



Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes stellen auf ihrer Homepage www.polizei-beratung.de weiterführende Informationen, auch zu anderen Themen, zur Verfügung. Insbesondere können dort die zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit Eingabe der Postleitzahl gesucht werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn