Tischtennis: Spielerdecke dünn wie nie zuvor

Die Cracks des ASV Neumarkt starten heute Abend in die neue Saison - vor 21 Minuten

NEUMARKT - Mit verhaltenem Optimismus geht der Tischtennis-Abteilungsleiter des ASV Neumarkt, Stefan Hoffmann, in die neue Saison. Mit drei Herrenmannschaften und zwei Nachwuchsteams startet der ASV in die neue Spielrunde, die in dieser Woche mit den ersten Begegnungen eingeläutet wird.

Michael Hoffmann ist wieder die Nummer Eins im Team der Bezirksliga-Herren. Mit einer starken Einzelbilanz war er vergangene Saison der Leistungsträger. © Foto: Gerhard Scheibl



Die Spielerdecke ist dabei so dünn wie nie zuvor. Deswegen sind die Saisonziele von Stefan Hoffmann auch nicht hoch gesteckt. Er freut sich vor allem darüber, dass seine beiden Nachwuchsteams nach den Aufstiegen nun jeweils eine Etage höher spielen und dass der ASV mit dem 1. Jungenteam endlich wieder auf Bezirksligaebene vertreten ist.

Auf eine Neuerung müssen sich alle Spieler einstellen: Ab der neuen Saison wird der bisherige Zelluloidball durch den Plastikball ersetzt. Die Umstellung ist arg gewöhnungsbedürftig.

Vertrauen auf Stammkräfte

Den Saisonauftakt im ASV-Lager bestreitet die 1. Herrenmannschaft in der Bezirksliga West bereits am heutigen Freitag ab 20 Uhr auswärts bei der TSG Laaber. Die Erste des ASV baut auf ihre Stammkräfte Michael Hoffmann, Marco Sommer, Stefan Hoffmann, Christian Gayr, Thomas Federsel und Markus Guhr, der aufgrund seiner starken Leistungen beim ASV II in der Vorsaison den Sprung in die Bezirksliga geschafft hat. Auf Thomas Federsel, der sich auf ein Marathonevent vorbereitet, wird man verzichten müssen.

Wie in der Vorsaison will der ASV laut Hoffmann vor allem mit der Vorder- und Mittelachse stark punkten und sich möglichst schnell im vorderen Drittel der Tabelle etablieren. Zum Favoritenkreis in der Bezirksliga West zählt Hoffmann in erster Linie den BSC Woffenbach, der sich nach dem Abstieg aus der Bezirks-oberliga noch einmal verstärken konnte. Die TSG Laaber als Startgegner ist am Freitag an sich eine lösbare Aufgabe. Allerdings fehlt zum Auftakt die komplette Hinterachse, so dass aus der ASV-Reserve Bernhard Krauser und Gerhard Scheibl in die Presche springen müssen.

Ein völlig neues Gesicht hat in der Bezirksklasse A das zweite Herrenteam des ASV, wo sich nur noch zwei Spieler aus der Vorsaison finden. In der Bezirksklasse A, die durch die Aufnahme des FC Beilngries noch stärker geworden ist, wird es für Bernhard Krauser, Andrea Nunner, Kapitän Gerhard Scheibl, Dieter Willumat, Harald Helmreich und Johanna Sippl von Beginn an um den Ligaerhalt gehen. Erstmals gefordert ist der ASV II am 20. September im Auswärtsspiel beim Aufsteiger TV Velburg II.

Einen Platz in der Mitte der Tabelle peilt Mannschaftsführer Charly Draxler mit dem dritten Herrenteam aufgrund des starken personellen Aderlasses nach dem Abstieg in der Bezirksklasse C an. Mit Toni Endres, Helmut Stich, Wolfgang Groß, Charly Draxler, Gerhard Neugebauer und Andrej Georgiev steckt eine gehörige Portion Erfahrung im neuen ASV III, der seine Heimpremiere am 30. September gegen den FC Deining II hat.

Wie schlägt sich die Jugend?

Gespannt ist der Abteilungsleiter, wie sich seine Schützlinge aus dem Jugendbereich nach dem Aufstieg behaupten. In der Bezirksliga Neumarkt starten Markus Baumann, Kevin Trokmann und Louis Ritschel am 23. September beim FC Deining in die neue Saison und wollen sich beweisen. In der Liga mit fünf Mannschaften wird in einer Doppelrunde gespielt.

Die Jüngsten im ASV-Lager spielen im zweiten Jungenteam in der Bezirksklasse A. Aufgrund ihrer spielerischen Fortschritte könnten Adrian Gerner, Louis Stolp, Farid Stepper, Lucas Lehner, Karim Stepper und Sina Ritschel dort durchaus eine gute Rolle spielen. Los geht es allerdings am 7. Oktober mit der Auftaktpartie gegen Woffenbach.

ges