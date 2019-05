Tour durch fünf Neumarkter Museen am Museumstag

NEUMARKT - "Ich wünsche mir, dass ganz viele Neumarkter die Gelegenheit wahrnehmen", sagte Anna Hoffmann. Denn ihr Museum für Historische Maybachfahrzeuge erhält zwar viel Zuspruch. Doch die Besucher kommen meist von weit her und nicht aus Neumarkt. Der Museumstag richtet sich deshalb vorrangig an Jura-Städter.

Im Metzgerei- und Weißwurstmuseum stellten die beteiligten Häuser das abgestimmte Programm für den Internationalen Tag der Museen am Sonntag, 19. Mai, vor. Er bietet Kultur und Kulinarik von früh bis spät. © Foto: Hauke Höpcke



Denn auch in den anderen Neumarkter Museen ist die Besucherstruktur ähnlich. Deshalb hatte Petra Henseler, die Leiterin des Stadtmuseums, die Idee, am Internationalen Museumstag eine abgestimmte Tagestour durch alle fünf Häuser anzubieten. Nicht nur, aber besonders für Neumarkter, die so an einem Sonntag die heimische Kultur erfahren wollen.

"Das Bedürfnis ist vorhanden", meint Henseler. Dies zeigten die "Sonntagsführungen für jedermann", die immer größeren Zuspruch finden. Los geht es mit den Neumarkter Grundlagen: Um 9.30 Uhr erklärt Petra Henseler die Neumarkter Lokalgeschichte bei einem Rundgang durch das Stadtmuseum.

Kunst auf Papier

Die nächste Station ist das Museum Lothar Fischer. Um 11.15 Uhr stellt Kuratorin Pia Dornacher die Sonderausstellung "Lothar Fischer auf Papier" vor, die den Spur-Künstler von einer anderen Seite zeigt.

Ab 12.45 Uhr wird es kulinarisch, wenn Norbert Wittmann im Metzgerei- und Weißwurstmuseum die Handwerkstradition erläutert. Den Abschluss der Führung bildet ein Weißwurstessen.

Der Nachmittag beginnt um 15 Uhr im MLF: Kulturamtsleiterin Barbara Leicht erläutert die Ausstellung Sebastian Kuhn, "fray".

Vom Auto zur Wurst

Ab 16.30 Uhr wird Automobilgeschichte lebendig im Museum für Historische Maybachfahrzeuge. Den Abschluss macht um 18.30 Uhr ein Besuch im Glossner-Brauereimuseum, bei dem Franz Xaver Gloßner die oft mühselige und harte Arbeit der früheren Bier-Brauer nahebringt. So musste im Winter das Eis mit Sägen von den Weihern geholt werden, wobei es immer wieder zu Unfällen und schweren Verletzungen kam.

"Museen sind die Schatztruhen der Geschichte", sagte Rudi Bayerl, städtischer Referent für Museen, Denkmäler und Archiv. Meist beginne es mit einem einzelnen Schmuckstück, von dem man sich nicht trennen könne. Und irgendwann hat man eine Sammlung, die danach verlange, gezeigt zu werden, aber nicht öffentlich zugänglich seien. Bayerl nannte etwa eine Ausstellung zur Dehn-Firmengeschichte und die Sammlung des Chevaulegers. Daneben gebe es viele Privatleute, die wahre Schätze in ihren Häusern hätten.

Die Führungen am Museumstag können einzeln oder als Gesamtpaket zum ermäßigten Preis von 23,50 Euro (inklusive Weißwurstessen) gebucht werden; Telefon: (0 91 81) 25 51 25 oder unter www.neumarkt.de/sonntag.

