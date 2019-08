Toyota zu ausgiebig getunt

Neumarkt: 28-Jähriger kam in eine Polizeikontrolle - vor 8 Minuten

NEUMARKT - Mit viel Einsatz, aber ohne ausreichende Genehmigung hat ein 28-Jähriger seinen Toyota umgebaut. Bei einer Polizeikontrolle flog er auf.

Unter anderem der Auspuff des Toyotas war so dimensioniert, dass die Betriebserlaubnis des Pkw erlosch. Hier ein Symbolbild. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)



Einen 28-jährigen Toyota-Fahrer hielten Polizisten in Neumarkt in der Gößweinstraße auf und unterzogen das Auto einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug diverse Veränderungen vorgenommen wurden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Unter anderem fanden die Beamten eine nachgerüstete Auspuffanlage, die angebrachten Felgen waren nicht eingetragen und das Gewindefahrwerk wurde zu weit nach unten geschraubt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, da die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war.

