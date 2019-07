Tragischer Unfall im Wald

VOHENSTRAUSS - Am Wochenende verrichteten zwei Männer in einem Waldstück Fällarbeiten. Ein 48-Jähriger wurde von einem Baum erschlagen. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt nun den Unfallhergang.

Baumfällarbeiten Foto: Udo Schuster



Am Samstag, 27. Juli, führten ein 76-Jähriger und ein 48-Jähriger, beide aus dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, in einem Waldstück bei Neumühle Fällarbeiten durch. Der Ältere wollte mit einem Traktor einen gefällten Baum umstoßen. Der Baum brach ab, schleuderte zurück und traf den 48-Jährigen am Kopf. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.



Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führt derzeit die Ermittlungen zu dem Geschehen. Der Getötete soll im Laufe des Dienstags gerichtsmedizinisch untersucht werden.

