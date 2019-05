Traum vom Aufstieg in die BOL ist geplatzt

BERCHING - Die Handballdamen der HSG Berching/Pollanten haben am Wochenende um den Aufstieg in die Bezirksoberliga gespielt.

Die Handballdamen der HSG Berching/Pollanten haben beide Relegationspiele gegen Weiden verloren und spielen auch in der kommenden Saison in der Beziriksliga.



Am Samstag traten sie beim HC Weiden an, ersatzgeschwächt, aber motiviert ging die HSG mit vier Toren Vorsprung in die Pause. In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte sowie Torchancen. Die Gastgeber drehten das Spiel und enteilten auf 29:23.

Am Sonntag dann das Rückspiel in Berching: Das heimische Publikum sorgte für tolle Atmosphäre. Von Beginn an lagen die HSG-Damen zurück, auch wenn sie zwischenzeitlich den Sieben-Tore-Rückstand verringern konnten. Weiden war einfach stärker und schlug die HSG erneut mit 30:28.