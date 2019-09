Treffsichere Königin in Röckersbühl

BERNGAU/RÖCKERSBÜHL - Als neue Schützenkönigin der Röckersbühler Edelweiß-Schützen präsentiert sich heuer Theresa Schmucker. Ein 28,8-Teiler verhalf ihr zur Regentschaft. Schützenmeister Ernst Körner überreichte ihr die Königskette, die ihr Vorgänger Markus Körner zurückgegeben hat.

Die Röckersbühler Edelweiß-Schützen um ihren Schützenmeister Ernst Körner präsentierten ihre diesjährigen Könige. In der Mitte die neue Regentin Theresa Schmucker. © Foto: Melanie Schöll



Als Ritter geleiten sie Franz Eichl und Christian Grad. Zum Jugendkönig wurde Tobias Ochsenkühn (213,9) gekürt, der Verena Distler ablöst. Ihm stehen Regina Stigler und Johannes Kratzer zur Seite. Zwergerlkönig wurde Oscar Lehmeier, flankiert von Maximilian Grad und Elia Thomann. Den Damenpokal gewann Daniela Schmidt (21,9), den Herrenpokal Michael Stigler, der mit nur einem 0,3-Teiler vom Zufallsteiler entfernt traf.

Den Jugendpokal sicherte sich Regina Stigler (107,7) und die Scheibe, die Georg Distler gespendet hat, Ernst Körner mit einem 21,9 Teiler.

Verena Distler weit vorne

Die Vereins- und Juniorenmeisterschaft errang Verena Distler (386,3 Ringe), gefolgt von Markus Körner (378,8) und Thomas März (377,4).

Schülermeister wurde Yannik Hiereth (290,9 Ringe), Jugendmeisterin Kristin Stigler (334,1), Damenmeisterin Melanie Soschinka (371,9). In der Herrenklasse II war Günter Schöll mit 360,7 Ringen und in der Herrenklasse III Georg Inzenhofer mit 357,5 Ringen am erfolgreichsten.

