Triple-Jahr für die Tennisabteilung des BSC Woffenbach

Spieler blicken auf Saison mit drei Titeln und drei Aufstiegen zurück - vor 24 Minuten

NEUMARKT/ WOFFENBACH - Man darf von einem Durchmarsch sprechen: Nachdem die Herren 1 des BSC Woffenbachs in der vergangenen Saison souverän in die Kreisklasse 1 aufgestiegen waren, marschierten sie dieses Jahr ebenso eindrucksvoll weiter in die Bezirksklasse 2.

Die Herren 30 dürfen jubeln, denn sie sind als Meister in die Bezirksklasse 1 aufgestiegen. © Foto: BSC Woffenbach



Die Herren 30 dürfen jubeln, denn sie sind als Meister in die Bezirksklasse 1 aufgestiegen. Foto: Foto: BSC Woffenbach



Mit 10:0 Punkten ließ man zu keinem Zeitpunkt Zweifel an den ernsthaften Absichten aufkommen. Die neugegründete Mannschaft Herren 2 erreichte derweilen einen ordentlichen sechsten Platz in der Kreisklasse 2. Für viele der Hobby-Spieler war dies der erste Kontakt überhaupt mit einer ernsthaften Punkterunde.

Von der Bezirks- in die Landesliga

Für die Tennisabteilung des BSC Woffenbachs ein wichtiger Schritt im weiteren Ausbau ihrer Abteilung. Komplettiert wird die Triple-Saison von den Herren 30 (sie sind als Meister in die Bezirksklasse 1 aufgestiegen) und den Herren 60, die nach einem 4:2-Sieg beim SC Sinzing als Sieger der Bezirksliga in die Landesliga aufsteigen.

Darüber hinaus erspielten sich die Damen 50 den vorletzten Platz in der Landesliga. Dies reichte zum Erhalt der Spielklasse. Die Jugend schließt trotz einiger Personalprobleme die Sommerrunde auf Platz fünf ab.

nn