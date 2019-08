TSV Freystadt holt zwei Neue für die 1. Liga

Der Badminton-Bundesligist hat zwei Lücken schließen können - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Serena Au Yeong (19) und Leon Seiwald (22) verstärken die Badminton-Mannschaft des TSV Freystadt in der 1. Bundesliga. Beide sind österreichische Nationalspieler und aktuelle Landesmeister.

Leon Seiwald und Serena Au Yeong sind österreichische Nationalspieler und unterstützen den TSV Freystadt ab sofort. © Foto: Stephan Pistorius



Leon Seiwald und Serena Au Yeong sind österreichische Nationalspieler und unterstützen den TSV Freystadt ab sofort. Foto: Foto: Stephan Pistorius



Wenn alles nach Plan läuft, werden Au Yeong und Seiwald beim Saisonauftakt am 7. September gegen Wittorf und 8. September gegen Trittau in Freystadt ihr Debüt geben.

Nach dem überraschenden Wechsel von Jungnationalspielerin Annabella Jäger zum Münchner Ligakonkurrenten und der Bekanntgabe von Lukas Schmidt, ehemaliger deutscher Meister und Nationalspieler, dass er berufsbedingt nicht mehr alle Bundesligapartien bestreiten kann, musste der TSV Freystadt reagieren.

Keine großen Forderungen

Von vornherein war klar, dass als Ersatz nur Nachwuchsspieler in Frage kommen, die keine großen Forderungen haben und für die es sportlich interessant ist, für Freystadt in der 1. Liga aufzuschlagen. "Unsere Bemühungen, bayerische oder deutsche Spieler in die Oberpfalz zu locken, sind an der eher schlechten geographischen Lage von Freystadt zu den Olympiastützpunkten in Mülheim und Saarbrücken gescheitert. Und auch finanziell konnten wir wenig bieten", sagt Teammanager Stephan Pistorius .

So entwickelte sich der Umstand, dass Hannes Gerberich am Wiener Leistungszentrum mit der österreichischen Nationalmannschaft trainiert, zum echten Glücksfall für den TSV. Der Freystädter Bundesligaspieler sprach Au Yeong und Seiwald direkt an, ob sie Lust hätten, in die starke deutsche Bundesliga zu wechseln. Nach kurzer Bedenkzeit sagten sie zu.

Serena Au Yeong ist Doppel- und Mixed-Spezialistin mit Weltranglistenposition 141. Die junge Österreicherin hat eine interessante Biografie: Sie ist in den Niederlanden geboren und nach ihrem Umzug nach Singapur erlernte sie während ihrer fünfjährigen Schulzeit das schnelle Spiel mit dem Federball. Nach ihrem Umzug nach Vorarlberg und zweijähriger Badmintonpause griff sie wieder zum Schläger und schaffte in relativ kurzer Zeit den Sprung in die österreichische Jugendnationalmannschaft.

Seit einem Jahr trainiert sie als Nationalspielerin in Wien und wird in einem Jahr das Abitur machen. Neben Erfolgen auf nationaler Ebene belegte sie in Kroatien und Slowenien auf europäischer Ebene zweimal den 3. Platz.

Leon Seiwald ist im Herreneinzel eine echte Verstärkung für Freystadt. Er belegt in der Weltrangliste aktuell den 176. Platz. Neben dem nationalen Meistertitel im Einzel 2019 war er auch international erfolgreich. Bei der EM U19 belegte er vor vier Jahren den 9. Platz. Zu seinen größten aktuellen Erfolgen zählen die diesjährigen Teilnahmen an den Welt- und Europameisterschaften mit dem österreichischen Team.

Großes Potential

Welches Potenzial er mitbringt, zeigte er vergangene Woche bei den offenen bulgarischen Meisterschaften. Als Qualifikant schaffte er den Sprung ins Achtelfinale und gewann unter anderem gegen den ukrainischen Top-100 Spieler Pochtarov.

Leon Seiwald ist Heeressportler und freigestellt, um professionell Badminton zu betreiben. Sein nächstes Ziel lautet, sich für die Individual-WM im Herreneinzel zu qualifizieren.

Wie viele Badmintonleistungssportler träumen Au Yeong und Seiwald von Olympia. Zunächst freuen sich aber beide auf ihren ersten Bundesligaeinsatz.

Auf Freystädter Seite ist man froh, dass man die entstandenen Lücken im Kader noch rechtzeitig schließen konnte und Teammanager Pistorius versichert, dass man den jungen Spielern auch die Zeit geben wird, um sich mittelfristig zu echten Leistungsträgern zu entwickeln.

nn