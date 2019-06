Turnerheim und Co. sind der Architektouren in Neumarkt würdig

Bei der Präsentation besonderer Architektur waren auch drei Projekte im Landkreis Neumarkt dabei - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Drei Objekte aus dem Landkreis Neumarkt haben es in die Architektouren der Bayerischen Architektenkammer geschafft und durften am Wochenende von der Öffentlichkeit besichtigt werden. Mit dabei war auch das Neumarkter Turnerheim.

Die Architektouren der Bayerischen Architektenkammer sind eine jährlich wiederkehrende Präsentation von besonderer Architektur im Land. Immer am letzten Juni-Wochenende werden qualitativ hochwertige Planungen und deren Realisiierung aus den Bereichen Architektur, Landschafts- und Innenarchitektur sowie Stadtplanung ausgewählt, vorgestellt und können besichtigt werden. Vor Ort geben die Architekten und Bauherren gerne Auskunft über das Projekt.

244 Objekte in 148 Orten Bayerns wurden am Wochenende der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu den Projekten gehören Neu- und Umbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Innenräume, Renaturierungen, Parks, Grün- und Außenanlagen.

Drei Projekte im Landkreis Neu-markt haben sich qualifiziert: Das Pfarrheim in Breitenbrunn, der Bauhof in Sengenthal und das Turnerheim in Neumarkt. Alle drei Projekte entstanden unter der Federführung der Architekten Kühnlein.

Kopfteil erhalten

Das Turnerheim in Neumarkt war erst einmal eine schwierige Geburt. Der Stadtrat tat sich schwer. Soll das aus Architektensicht gesehene Sammelsurium an Stilen aus Jahrzehnten abgerissen werden, oder nur teilweise? Soll der emotionsgeladene Kopfteil bestehen bleiben, oder soll alles dem Erdboden gleich gemacht werden?

Eine knappe politische Mehrheit entschied sich dafür, den Kopfteil mit der großen Terrasse bestehen zu lassen. Unterzubringen waren eine Zweifach-Turnhalle, ein großer Raum für die Ringer mit Sauna, ein Theatersaal und eine stimmige Verknüpfung aus Alt und Neu.

Erhaltenswerter Charakter

"Das Gebäude ist kein Denkmal, aber es hat einen erhaltenswerten Charakter", lobte Kühnlein den Klotz in der Mariahilfstraße. Alle Vorstellungen unter einen Hut zu bringen hatte der projektleitende Architekt Thomas Ruidl aus dem Hause der Kühnlein Architekten. Keine leichte Aufgabe.

Bestens bedient wurden die Ringer mit ihren perfekt zu lüftenden Räumlichkeiten und einem Spezial-boden. Eine Sauna gehört ebenso zum Equipment der Ringer. Der Theatersaal ist technisch auf dem neuesten Stand, für etwa 150 Persone ausgelegt und mit einem Schallschutz aus schadstofffreier Weißtanne ausgestattet. Der Zugang zu dem Gebäude ist barrierefrei und durch alle Etagen führt ein Aufzug. Die Zweifach-Sporthalle wurde größer als zuvor. Probleme bereitete die Raumhöhe. Dafür musste die Dachkonstruktion angepasst werden.

Das ehemalige Turnerheim konnte in seinem wesentlichen und städte-baulich prägenden Charakter erhal-ten werden. Der Kopfbau aus dem Jahr 1930 wurde saniert und als neuer und moderner Anbau wurde die Zweifach-Sporthalle mit den Vereinsräumen angebaut. Alt- und Neubau wurden durch eine Glasfuge miteinander verbunden.

Interessante Haptik

Der neue einfach gehaltene Kubus zeigt sich zur Mariahilfstraße hin mit einer Stützenkollonade aus Schleuderbetonstützen. Eine völlige Neuschöpfung, erstmals in Deutschland angewandt, ist die Fassade aus gebrochenen Betonsteinen. Die von den Kühnlein Architekten entworfene Fassade 3 ist wartungsfrei, ohne Oberflächenbehandlung, robust und besonders graffitiunfreundlich. Durch den schrägen Bruch der 60 Zentimeter langen Betonsteine entsteht die interessante Haptik mit einer spannenden Licht-Schatten-Wirkung.

HELMUT STURM