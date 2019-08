Übelste Beleidigungen führten zu saftiger Geldstrafe

Mann hatte sich mit Verkehrsüberwachung angelegt - Gerichtsverhandlung folgte - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Der 25-Jährige war von seinem Rechtsanwalt Jürgen Bauch gut beraten, sich im Saal des Amtsgerichts Neumarkt in aller Form bei der Mitarbeiterin des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumarkt zu entschuldigen. Diese hatte er mit übelsten Beleidigung belegt.

Im März war der Mann mit seinem Wagen in die Fußgängerzone der Marktstraße gefahren und hatte dort angehalten. Die Verkehrsüberwacherin wies ihn darauf hin, dass das nicht gehe. Als er keine großen Anstalten machte, sich zu entfernen, brummte sie ihm einen Strafzettel über 15 Euro auf.

Die verbale Retourkutsche aus dem Auto heraus war heftig. Dafür gab es obendrauf zum Ticket noch eine Anzeige wegen Beleidigung.

Erstmal Gegenanzeige gestellt

Als die Polizei bei dem 25-Jährigen anrief, um ihn zu dem Vorfall zu befragen, stritt er die deftigen Äußerungen ab. Vielmehr beschuldigte er die Frau, ihm diese zu unterstellen. Der Mann erstattete Gegenanzeige wegen Verleumdung, die ihm nun auf die Füße fiel.

Vor dem Amtsgericht gab er kleinlaut zu, dass es so gewesen sei, wie von Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam vorgetragen. Er habe einen schlechten Tag gehabt. Seine Mutter habe ihn gestresst und so sei er mit ihr, um die Lage zu beruhigen, von Nürnberg nach Neumarkt gefahren, wo sich Frau Mama Schuhe kaufen wollte.

Im Saal entschuldigt

Die Vernehmung der Zeugen war also nicht mehr notwendig. Die Politesse wurde aber dennoch in den Gerichtssaal gebeten, um dem Angeklagten die Gelegenheit zu geben, sich zu entschuldigen. "Wenn Sie das gleich gemacht hätten, wie ich es Ihnen damals gesagt habe", wandte sie sich an den Angeklagten, "dann hätten wir uns das Ganze hier ersparen können."

Trotz Geständnis und Entschuldigung kam dem Angeklagten die Schimpfkanonade teuer zu stehen. Denn in seinem Bundeszentralregister finden sich sechs Einträge, einer davon wegen einschlägiger Beleidigung. Und der Mann steht noch unter Bewährung.

Dies hätte eigentlich den Umzug hinter schwedische Gardinen bedeuten müssen. Aber der Vertreter der Staatsanwaltschaft wollte die Sache nicht höher hängen als nötig. Mit viel gutem Willen könne nochmals mit einer Geldstrafe, allerdings einer spürbaren, gearbeitet werden. Er forderte 120 Tagessätze zu je 30 Euro.

Nochmal vorbei geschlittert

Der Verteidiger Jürgen Bauch hatte dieser Argumentation wenig hinzuzufügen. Er sei zufrieden damit, wenn sein Mandant nochmal an einem Gefängnisaufenthalt vorbei schlittern würde. Bei der Bemessung der Geldstrafe bat er aber zu berücksichtigen, dass der Gebäudereiniger nicht sehr viel verdiene und noch mit 10 000 Euro in der Kreide stehe. Diese Schulden stammen von einer vorherigen Verurteilung in Fürth.

Dies berücksichtigte Richter Rainer Würth in seinem Urteil, indem er die Monatsraten für die Strafe auf eine für den Angeklagten machbare Höhe festsetzte. 120 Euro sind dies.

Was zu viel ist, ist zu viel

Der Richter sieht es auch als Aufgabe des Gerichts, jene Menschen, die dafür sorgen, dass es in der Gesellschaft rund läuft, vor solchen verbalen Angriffen zu schützen.

Er sagte deshalb: Egal, ob Verkehrsüberwacher oder Mitarbeiter im Job-Center, sie müssten sich viel anhören den lieben langen Tag und würden wirklich nicht wegen jeder Beschimpfung zur Polizei rennen. Aber was zu viel sei, sei zu viel. Und die wüsten Äußerungen des Angeklagten unter der Gürtellinie waren dies eben.

CHRISTIAN BIERSACK