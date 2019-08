Über 100 Piloten beackerten den Parcours des Auto-Cross-Slaloms bei Häuselstein

Bernhard Bruckmüller vom MSC Schmidmühlen war der schnellste Fahrer - vor 1 Stunde

BERG/ROHRENSTADT - Es wurden beachtliche Zeichen gesetzt beim Auto-Cross-Slalom des Racing-Hasen-Teams (RHT) Rohrenstadt auf den Stoppelfeldern an der Landkreisgrenze zwischen Häuselstein und dem angrenzenden Nürnberger Land. 118 Piloten beteiligten sich an dem Rennen.

Mit vollem Körpereinsatz bereiteten die Piloten ihre Rennwagen vor, um nach Möglichkeit sicher und ohne großes Risiko den langen Parcours auf dem Stoppelfeld zu bewältigen. © Foto: Helmut Fügl



Große Anerkennung galt auch RHT-Chef Stefan Kerschensteiner, der sowohl Organisation wie persönliche Teilname am Wettbewerb mit Bravour meisterte. Natürlich nicht alles in Eigenregie: Des Vorsitzenden Dank galt den Clubmitgliedern, die mit ihrem Engagement dieses Event reibungslos durchzogen.

In unter einer Minute

Schnellster war wieder einmal Bernhard Bruckmüller vom MSC Schmidmühlen. Mit der Marke "Eigenbau" bewältigte er den anspruchsvollen Stoppelfeldparcours in 56,98 Sekunden. Vereinskamerad Bernhard Heimler wurde mit 57,09 Zweiter.

Stefan Kerschensteiner konnte mit anderen Wettläufen entgegenhalten und unterstrich als Zweitbester in der Klasse 1 sowie als souveräner Sieger der Klasse 9 sein Können. Mit dazu gehörte ein Sieg in der Gruppe 2 (verbesserte Fahrzeuge), den er sich mit 59,46 Sekunden holte. RHT-Freund Stefan Kratzer wurde Dritter mit 61,59. Der Siegerplatz in der Gruppe 1 (unverbesserte Fahrzeuge) mit den Klasse 1 bis 6 war in der Zeit von 59,87 Sekunden Vereinskollegen Marko Federl nicht zu nehmen. RHT-Pilotin Lisa Mederer erreichte den 4. Platz.

Renate Stepper von den Motorsportfreunden Berg gewann die Damenwertung, holte Silber in der Klasse 10 und sicherte sich Platz 1 in der Klasse 14. Dino Pelzl (NMF Neumarkt) sowie Vereinskollege Richard Geitner belegten in der Klasse 3 die Plätze zwei und drei, Christian Hollweck (MSC Berg) verpasste um drei hundertstel Sekunden den Sieg in der Klasse 11.

Erfolgreicher Nachwuchs

Auch für Stefan Yberle (NMF Neumarkt) war der Weg in die Jurahöhen mit Erfolg gekrönt: Platz 2 in der Klasse 5 und 6.

Die Jugend-Nachwuchsfahrer der Clubs mischten ebenso mit. Raphael Yberle (NMF Neumarkt), der Sieger der Klasse 17 wurde, in gleicher Weise Christoph Schraufl (MSF Berg), der die Klasse 19 beherrschte. Zweiter wurde hier Alexander Geisler (MSF Berg), Platz 3 belegte Lukas Lang vom RC Trautmannshofen.

Mannschaftssieger wurde der gastgebende RHT Rohrenstadt, der mit Stefan Kerschensteiner, Josef Mederer, Marko Federl und Stefan Kratzer die erfolgreichsten Fahrer vorweisen konnte.

HELMUT FÜGL