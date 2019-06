Ulysses strandet bei Neumarkter Schlossspielen

NEUMARKT - Als eine Hommage an ihre Anfänge, die damals mit dem Stück "Raub der Sabinerinnen" bei den Neumarkter Schlossspielen begann, sieht die Regisseurin Eleonore Schön das von ihr geleitete Stück Ulysses von Ithacia. Im Sommerspielplan des Neumarkter Laientheaters wird die Komödie von Ludvig Holberg in rund zwei Stunden Spieldauer regelrecht "auf die Schippe genommen".

Darsteller in ihren unterschiedlichsten Outfits, Krieger und Soldaten ausgestattet mit Gerätschaften unterschiedlichster Epochen oder ein motorisierter Drache sind nur einige Besonderheiten dieser Aufführung.

Die studierte Theaterwissenschaftlerin Eleonore Schön ist auf diesem Gebiet der Bearbeitung und Regieführung keine Unbekannte. Gibt sie doch seit 1986 in Altdorf bei der Theaterspielgruppe "Die Wespen" und beim Wallensteinfestpielvereins den Ton an. Die Dramaturgie der 28 Darsteller, die teilweise in Doppelrollen auf der Bühne beziehungsweise dem Rasen des Amtsgerichts stehen, und im Hintergrund ihren Beitrag zum Gelingen leisten, spiegelt ein Schmierentheater wieder, dass 1724 Holberg die damalige deutsche Bühne schon auf die Schippe nahm. Gespart werden dabei nicht Humoresken, aber auch nachdenklichen Einlagen aus der Welt des Odysseus.

Betrachtet man das Stück, so hat sich doch eigentlich nur die Zeit geändert, nicht aber der Inhalt. Eine Komödie, in der nichts ernst genommen werden muss. "Wir sehen das Stück als pure Comedy, mit Anlehnung und Wortwitz bei Woody Allen, Karl Valentin und Monty Python." Die Erzählung des Stücks ist in der Hauptsache nichts Geringeres als ein komisches Zerrbild der gesamten Odyssee, von der Entführung der schönen Helena bis zu Ulysses' Heimkehr nach Ithaka.

Debütanten bei diesem Stück waren Johanna Regnet, Leonie Sigl und Nikollas Petritzky.

Weitere Aufführungstermine sind am 5., 6., 7., 11., 12., 13., 18., 19., und 20. Juli jeweils um 20.30 Uhr im Hof des Amtsgerichts am Residenzplatz.

SIEGFRIED MANDEL