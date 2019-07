Um drei Uhr früh war die Straße zu eng für jungen Radler

16-Jähriger stürzt bei Mühlhausen - vor 44 Minuten

MÜHLHAUSEN - Am Sonntag gegen drei Uhr ereignete sich in Mühlhausen an der Lände ein Verkehrsunfall.

Ein 16-jähriger Radfahrer blieb aus Unachtsamkeit mit seinem Lenker an einer Verkehrsverengung hängen und stürzte.

Er wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

