Umgehung Rohr kommt schon in drei Jahren

So beschaulich wie hier auf dem Bild geht es in Rohr leider nicht oft zu. 4000 Fahrzeuge passieren hier an Werktagen oft, wobei der Lärm den Anwohnern massiv zu schaffen macht. Bei einer Ortsbegehung mit Minister Reichhart und Zuständigen des Straßenbauamtes keimte für die Rohrer so etwas wie Hoffnung auf. © Foto: Anne Schöll