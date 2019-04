Umleitung bei Niederhofen

Landkreis Neumarkt baut Kreisstraße NM14 zwischen Niederhofen und der Einmündung in die Staatsstraße St2240 aus - vor 1 Stunde

PILSACH/NIEDERHOFEN - Der Landkreis Neumarkt lässt die Kreisstraße NM14 zwischen Niederhofen und der Einmündung in die Staatsstraße St2240 ausbauen. Hierzu ist eine Vollsperrung der Kreisstraße in der Zeit vom 24. April bis 14. Mai erforderlich.

Symbolbild Umleitung. © dpa



Der Verkehr wird ab Anzenhofen in Richtung Pelchenhofen und links weiter auf der Staatsstraße nach Frickenhofen und umgekehrt umgeleitet.

Während der Vollsperrung kann der Bus der Linie 583 Neumarkt – Appesloh die Haltestelle in Niederhofen nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird in Dietkirchen an der Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße nach Niederhofen eingerichtet.

nn