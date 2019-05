Unser Ding: Feiern, grillen und chillen in Neumarkt

Jugendliche sollen bei "Unser Ding" ihre eigenen Ziele verfolgen

NEUMARKT - "Unser Ding" nennt sich das Jugendfestival, das das Jugendbüro der Stadt Neumarkt zusammen mit der katholischen Dekanatsjugendstelle und der evangelischen Jugend auf die Beine stellt – und zwar für Samstag, 6. Juli.

Im LGS-Park haben sich die Veranstalter und die Jugendorganisationen getroffen, um das Programm für das Festival „Unser Ding“ zu präsentieren.



Action, Chillen, Musik hören, Diskutieren, Nachdenken oder einfach nur Spaß haben, sollen die jungen Leute aus Neumarkt und Umgebung bei der Veranstaltung im LGS-Park.

Es wird von und für Jugendliche organisiert. In der Arena des LGS-Parks sowie im Zirkuszelt soll am Samstag, 6. Juli, von 15 bis 22 Uhr erstmals ein Mega-Event für die Jugend stattfinden.

Dazu haben sich die Veranstalter und die beteiligten Jugendorganisationen im LGS-Park zur Präsentation dieses Festivals getroffen. Die dabei präsentierte Soccer-Arena des Jugendbüros, in der sich die Organisatoren schon einmal kräftig austobten, wird am 6. Juni ebenso mit dabei sein, wie die vier Livebands "Friday Afternoon", Ecclesia Youth" aus Neumarkt, "Blacktory" aus Berching und "Three Times Twisted" aus Freystadt.

OB im Party-Bus

Daneben werden zahlreiche Jugendverbände mit eigenen Attraktionen und interaktiven Ständen präsent sein. An einer Wand sollen die jungen Leute ihre Vorstellungen für eine Zukunft in Neumarkt und der Welt festhalten; auch Oberbürgermeister Thomas Thumann wird mit seinem Party-Bus wieder zum persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen.

Themen wie sie die Bewegung "Friday for Future" in den Fokus gerückt hat, sollen ebenso ihren Platz finden, wie der Bereich "Grill and Chill", der ein entspanntes Miteinander ermöglichen soll.

Der Entertainer Micheal Jakob wird mit einem Poetry-Slam den Abschluss des Tages im Zirkuszelt einleiten. Das Ende der Veranstaltung, zu der der Eintritt kostenlos ist, ist für 22 Uhr anvisiert.

