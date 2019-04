Unter Alkohol: Schwerer Unfall am Unteren Tor in Neumarkt

Zwei Pkw kollidieren frontal miteinander - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Zuviel Alkohol im Blut hatte ein 45-jähriger Mann, der einen schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung am Unteren Tor in Neumarkt verursacht hat.

Der VW-Geländewagen kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Toyota-Kleinwagen. © Wolfgang Fellner



Der VW-Geländewagen kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Toyota-Kleinwagen. Foto: Wolfgang Fellner



Es war kurz nach zwölf Uhr: Ein 45-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Dammstraße kommend nach links in die Untere Markstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 53-jährigen Frau, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Alkoholwert, aufgrund dessen die Polizisten eine Blutprobe anordnete und den Führerschein sicherstellte. Die 53-jährige Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Neumarkter Feuerwehr sicherte und räumte die Unfallstelle und band auslaufende Flüssigkeiten bei beiden Pkw.

Der Artikel wurde am 19. April um 13.09 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.