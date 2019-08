Velburg: Pkw überschlägt sich und brennt aus

VELBURG - Am Donnerstag, 29. August, gegen 19 Uhr kam es auf der NM 36 zwischen St. Colomann und Dantersdorf zu einem spektakulären Verkehrsunfall, der zum Glück für den Fahrer glimpflich ausging.

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld mehrmals. Durch den Aufprall entzündete sich der auslaufende Kraftstoff, und in kurzer Zeit begann das Auto lichterloh zu brennen.

Der junge Mann konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde er vom BRK ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Die Feuerwehren Reichertswinn und Velburg waren zur Brandbekämpfung an der Unfallstelle.

