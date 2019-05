Vereine und Firmen zeigen bei Sportausstellung ihr Angebot

"Fit in Neumarkt" findet am Samstag und Sonntag in der Kleinen Jurahalle statt

NEUMARKT - Runter vom Sofa, rein in die Sportschuhe. Welche aktiven Angebote es in Neumarkt und Umgebung auszuprobieren gibt, können sich Besucher des Frühlingsfestes Neumarkt am Wochenende in der Kleinen Jurahalle in Neumarkt ansehen. Bei der Sportschau "Fit in Neumarkt" präsentieren sich zahlreiche Vereine und Firmen.

Starke Männer lassen in der Jurahalle die Muskeln spielen. © Foto: Anestis Aslanidis



Hauptamtsleiter Thomas Thumann und seine Mitarbeiterin Theresa Meyer haben die Ausstellung auf die Beine gestellt. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Vorführungen. Eröffnet wird die Sportausstellung am Samstag, 1. Juni, um 10.30 Uhr in der Kleinen Jurahalle. Geöffnet ist sie dann an diesem Tag bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 17 Uhr.

Teilnehmen werden 33 Vereine und Firmen, die sich nicht nur an 27 Ständen präsentieren werden, sondern auch an den zwei Tagen 20 Sportvorführungen auf der Bühne gestalten. Die einzelnen Programmpunkte, die Uhrzeiten, Teilnehmer und vieles mehr findet sich in einem Flyer, der an vielen Stellen der Stadtverwaltung ausliegt.

InfoAlle Informationen rund um die Sportmesse und das diesjährige Frühlingsfest befinden sich auf der Internetseite www.neumarkt-fruehlingsfest.de.

