Vermutlich Glasscherben: Brand am Baggersee bei Sengenthal

Feuerwehr hatte Feuer am Waldboden schnell unter Kontrolle - vor 13 Minuten

SENGENTHAL - Vermutlich eine Glasscherbe hat einen Brand im Wald am Baggersee bei Sengenthal ausgelöst. Entdeckt haben das Feuer Schüler, die nach der schools-out-party am Vorabend aufräumten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht.

NM..Foto: Wolfgang Fellner..Motiv: Brand am Bögl-Weiher in Sengenthal und Aufräumarbeiten nach nächtlicher Groß-Feier.................................................................................................................................................................................... © Wolfgang Fellner



NM..Foto: Wolfgang Fellner..Motiv: Brand am Bögl-Weiher in Sengenthal und Aufräumarbeiten nach nächtlicher Groß-Feier.................................................................................................................................................................................... Foto: Wolfgang Fellner



500 feierten, 14 kamen am nächsten Tag und ärgerten sich über das Chaos, das nach Mitternacht entstanden war: Denn bis zu diesem Zeitpunkt, erzählt ein junger Mann, der mit anderen die Aufrä#umaktion organisiert, sei alles ganz normal gelaufen. Danach muss es noch ein größeres Feuer gegeben haben, verbrannte Einkaufswägen lagen im Sand, dazu Flaschen, Scherben, Papier und Abfall mehr.

"Wir haben um halb neun angefangen. Da waren schon noch andere auch da, aber die haben nur die Pfandflaschen eingesammelt und sind dann ab", sagt er. Neben Schülern der Neumarkter Knabenrealschule kamen auch Mitglieder von Fridays for Future, zogen sich Handschuhe an und klaubten mit den anderen den Dreck zusammen. Der Berg war beachtlich.

Bilderstrecke zum Thema Vermutlich Glasscherben: Brand am Baggersee in Sengenthal Vermutlich eine Glasscherbe war die Ursache für einen Brand im Wald am Baggersee bei Sengenthal. Entdeckt haben das Feuer Schüler, die nach der Party am Vorabend aufräumten.



"Wir waren in dem Waldstück drin und haben rausgeholt, was wir gefunden haben", sagt eine junge Frau von Fridays for Future. Eine halbe Stunde später habe sie hinüber geblickt und gesehen, dass Rauch aufsteigt. "Da haben wir sofort die Feuerwehr gerufen", sagt sie.

Die Feuerwehr aus Forst war zu diesem Zeitpunkt schon im Anrollen, denn diie Forster haben mam Vormittag für ihr Dorffest aufgebaut, erzählt einer def Wehrmänner. "Und beim Blick rüber zum Baggersee haben wir Rauch aufsteigen sehen. Da haben wir uns umgezogen und sind gleich los."

Wasser zum Löschen gab es glücklicherweise genug, eine Pumpe presste es in die Schlauchleitung und so war der Brand schnell gelöscht. Bäume selbst gingen nicht in Flammen auf, es war vor allem der Waldboden, der brannte. Was auch dem schnellen Eingreifen der Retungskräfte gedankt ist. Die Neumarkter Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Was nichts daran ändert, dass sich die Schüler, die aufgeräumt haben, schon ärgerten: Weil nur so wenige kamen. Anhängerweise haben sie den Schutt weg gefahren.

"Das war wie eine Völkerwanderung", sagte ein Feuerwehrler. Er habe am Vortag ganze Horden von Schülern beobachtet, die an den Baggerssee reisten. "Die kamen aus Berngau, von Mühlhausen, aus Neumarkt." Viele von ihnen hatten am Tag nach der Feier wohl audch einen Brand zu bekämpfen - aber einen der etwa anderen Art.

Die Baddegäste am Baggersee, die ab der Mittagszeit wieder anrückten, bekamen von all dem nicht mehr viel mit. Da war der Brand gelöscht und der Müll entsorgt.