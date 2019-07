Verstärkung für das Seelsorgeteam am Klinikum Neumarkt

NEUMARKT - Pfarrerin Katharina Thoma verstärkt das Seelsorgeteam am Klinikum Neumarkt.

Pfarrerin Katharina Thoma gehört zum Seelsorgeteam.



Dekanin Christiane Murner führte sie in einem Gottesdienst in der Klinikums-Kapelle in das neue Amt ein.

Thoma hat seit dem 1. Juli zusätzlich zu ihrer bisherigen Viertel-Stelle in der Palliativstation eine halbe Stelle als evangelische Klinikseelsorgerin im Dekanatsbezirk Neumarkt inne. Damit ist sie für die Seelsorge an den Patienten der Kliniken Neumarkt und Berching mitverantwortlich und Ansprechpartnerin für den ehrenamtlichen, ökumenischen Besuchsdienst und für die Ausbildung an der Krankenpflegeschule.

In den kommenden Wochen wird auch unter ihrer Leitung ein weiterer Ausbildungskurs für Ehrenamtliche im Besuchsdienst starten. Darüber hinaus zeichnet sie in besonderer Weise verantwortlich für die Gottesdienste im Klinikum Neumarkt und in der Vamed-Klinik in Berching. Wenn Patienten gezielt den Besuch der Evangelischen Pfarrerin oder das Abendmahl am Krankenbett wünschen, können sie sich an die Information des Klinikums wenden.

