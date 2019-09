Vier Kombiklassen in Lauterhofen

LAUTERHOFEN - Auch an der Grund- und Mittelschule Lauterhofen wird in Konferenzen derzeit schon heftig der Schulbeginn nächste Woche vorbereitet. Schulbeginn ist am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr.

Der Schulbeginn naht: Die ABC-Schützen sind sicher schon ganz aufgeregt. © Patrick Pleul/dpa



Die Schulanfänger kommen in Begleitung ihrer Eltern und Großeltern bis 8.15 Uhr an die Schule. Anschließend werden die Schulneulinge in der Aula begrüßt. Während sie dann ihre erste Unterrichtsstunde erleben, sind die Eltern herzlich ins Schülercafé eingeladen.

Für die Erstklässler schließt der Unterricht am Dienstag gegen 9.30 Uhr, für die anderen Schüler endet er um 11.20 Uhr. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag endet der Unterricht ebenso um 11.20 Uhr. Die Busse fahren entsprechend. Am Morgen dagegen bleiben die Abfahrtszeiten der Busse unverändert.

Der Anfangsgottesdienst für die ersten und zweiten Klassen findet am Freitag, 13. September, um 8.45 Uhr statt, für die dritten und vierten Klassen am Donnerstag, 12. September, um 8.45 Uhr und für die fünfte bis zehnte Klasse um 10.15 Uhr. Die Eltern sind bei allen Gottesdiensten willkommen.

In diesem Schuljahr erteilen folgende Lehrkräfte Unterricht als Klassleitungen: Klasse 1/2 a: Elisabeth Großer-Wiesneth, Klasse 1/2 b: Claudia Meinicke, Klasse 1/2 c: Andrea Meier, Klasse 3: Theresa Thumann, Klasse 3/4: Markus Pongratz, Klasse 4: Maria Götz, Klasse 5: Daniel Graf, Klasse 6: Claudia Haußmann, Klasse 7: Irmgard Schiller, Klasse M 7: Nathalie Leidl, Klasse 8: Alina Prantl, Klasse 9: Marcus Mederer, Klasse M 10: Marion Weininger.

Ohne Klassenführung unterrichten Bernhard Dürr, Anica König, Maria Preißl-Kaindl, Matthias Wölfl, Christine Zollbrecht, Franziska Rummel, Sabrina Belz, Angelika von Seydewitz, Karin Wagner, Madeleine Wittmann, Tina Muckley, Gerhard Ehrl, Waltraud Geitner und Barbara Overmann. Das Sekretariat ist von Ingrid Schnell besetzt. Die Mittagsbetreuung übernehmen wie im letzten Jahr Gunda Fromm, Maria Geitner, Walburga Gottschalk, Marion Gilch und Elisabeth Maderer.

Essenswünsche anmelden

Auch Mittagsverpflegung wird wieder angeboten und von Waltraud Häberl und Gaby Wölfl organisiert. Um einen reibungslosen Ablauf der Mittagsbetreuung in der ersten Schulwoche gewährleisten zu können, sollten die Eltern ihr Kind rechtzeitig für die Mittagsbetreuung beziehungsweise für das Mittagessen anmelden.

Die Anmeldung ist ab sofort in der Zeit von 8 bis 11 Uhr im Sekretariat, Telefon (0 91 86) 9 30 40, oder per Mail schule@lauterhofen.de für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule und Mittelschule möglich.

