Am frühen Samstagmorgen wurden die Feuerwehrleute in Neunkirchen bei Weiden alarmiert. In direkter Nähe zum Feuerwehrhaus war eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings brannte das Gartenhaus komplett nieder. Bereits in der Vergangenheit kam es in Neunkirchen vermehrt zu ähnlichen Einsätzen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen. © NEWS5 / Masching