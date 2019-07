Volksfestbier: Dunkles Gansl mit 5,6 Umdrehungen

Neumarkt: Nach dem Gerichtsurteil zur Festwirtsvergabe gab es beim Festausschuss verhaltenen Triumph - vor 47 Minuten

NEUMARKT - Ein OB in Siegeslaune: "Die erste Message: Es findet statt", sagte Thomas Thumann vielsagend, hielt das Programm für das Volksfest 2019 in die Höhe in Richtung Festversammlung. Und, hatte er vor dem Festausschuss noch nachgeschoben: "Es gibt auch ein Riesenrad."

Der Volksfestkrug der Gansbrauer kommt als klassischer Keferloher daher. Das dunkle Festbier darin hat 5,6 Umdrehungen, sagt Braumeister Armin Lorenz. © Foto: Wolfgang Fellner



Es war der Tag nach der Sitzung des Verwaltungsgerichts in Regensburg, in der es darum ging, ob der Stadtrat zu recht Albert Zollbrecht für die nächsten drei Jahre zum Festwirt bestellt hatte. Hat er, entschieden die Richter in Regensburg. Ein Triumph für die Neumarkter Stadtspitze, den OB Thumann öffentlich allerdings verhalten auskostete. In der nicht öffentlichen Sitzung des Festausschusses soll er aber sehr deutliche Worte gefunden haben.

Aber auch vor dem großen Festausschuss, der sich zur traditionellen Bierprobe im Gasthof Schönblick versammelt hatte, bezog er Stellung: "Die Entscheidung in diesem Fall ist gestern gefallen", sagte Thumann, und: "Ich möchte auch meinen Unmut kundtun, was dazu in den Medien gestanden ist." Die Kommune habe sich während des laufenden Verfahrens nicht geäußert, dass sie deshalb "angegriffen" werde, verstehe er nicht. Dafür gab es lauten Applaus. Und von Thumann den Nachsatz, dass die Bierprobe Vertragsbestandteil mit dem Festwirt sei, "ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner zu einer Strafanzeige genötigt".

Wobei eigentlich nie in Frage stand, ob das Volksfest 2019 stattfindet oder nicht. In der nicht-öffentlichen Sitzung des Stadtrates hatte es im Herbst eine hauchdünne Mehrheit für Albert Zollbrecht gegeben, der seit 30 Jahren für die Stadt als Festwirt im Einsatz ist. Die CSU war für Herausforderer Marco Härteis und sein Konzept, die UPW samt Unterstützern für Zollbrecht. "Wir wollen keine Wiesn in Neumarkt, kein oberbayerisches Zeug", sagte ein Stadtrat, warum er Härteis‘ Vorschläge abgelehnt hatte.

Dunkel und rund

Die Entscheidung ging also knapp zu Gunsten von Albert Zollbrecht aus. Nur: Der unterlegene Bieter focht die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg an. Ohne Erfolg, wie sich am Tag vor Festausschuss und Bierprobe herausstellte. Ob die justiziable Komponente damit beendet ist, ist offen; der Unterlegene und sein Anwalt wollen die schriftliche Begründung abwarten und dann entscheiden, ob sie in die nächst höhere Instanz gehen.

Doch zum Volksfest 2019: Mit 13,3 Prozent Stammwürze eingebraut, hat das Festbier 5,6 Umdrehungen, sagte Braumeister Armin Lorenz. Der Sud sei Ende April eingebraut worden, Mitte, Ende Juni sei er eingelagert worden und komme so auf eine Lagerzeit von drei Monaten. Viele handwerkliche Fähigkeiten seien eingebracht worden, es sei ein Festbier, wie es sich gehöre, mit dunkler Farbe und rundem Geschmack, ein bayerisches Märzen.

Für den Volksfestkrug haben sich die Gansbrauer etwas Besonderes einfallen lassen: Der kommt als klassischer Keferloher daher, liegt gut in der Hand, mit klassischem Blaustich. Das Wappen ist nicht aufgemalt, sondern eingeprägt, sagte Goswin Diepenseifen von der Gans-Brauerei: "Der Festkrug ist das Missing link der Neumarkter Festkrüge. Das ist der Krug, auf den wir gewartet haben."

Denn: Es ist der klassische Bierkrug. Er ist schwerer als sein Kollege aus Glas, hält das Bier länger frisch. 18 Euro kostet das gute Stück und ist in der Brauerei, in der Tourist-Info und während des Volksfestes im Zigarettenstand von Roland Ochsenkühn zu kaufen. Außerdem, sagte Diepenseifen, werde die bayerische Bierkönigin Vroni Ettstaller aus Gmund am Tegernsee am ersten Volksfestsonntag nach Neumarkt kommen.

Die Maß Festbier kostet 7,90 Euro, im vergangenen Jahr noch 7,30 Euro, sagte OB Thomas Thumann. Der Preisanstieg sei der allgemeinen Teuerung geschuldet. Jedes dritte Getränk beim Fest sei inzwischen nicht-alkoholisch, und, sagte er: "Die nicht-alkoholischen Getränke sind günstiger als Bier."

Am ersten Festsonntag gebe es einen Ringkampf, der ASV Neumarkt tritt gegen Salzgitter an, am zweiten Festsonntag erwartet die Boxstaffel des ASV Neumarkt den Club aus Nürnberg. Am Donnerstag spielt der ASV auf dem DJK-Platz gegen Weiden. Thumann: "Es gibt also nicht nur Maßkrug-Stemmen, sondern auch andere Sportarten."

Bekannte und neue Bands

Auf dem Festplatz werden 20 Fahrgeschäfte stehen, "viel Bewährtes ist nichts Verkehrtes", sagte der OB, dazu kommen vier Süßwarengeschäfte. Als Bands werden Champane, Cash, Klostergold, die Gipfelstürmer, aber auch Wickie oder Fakepoint, beide neu, für Stimmung sorgen. Am zweiten Montag gibt es wieder das Abschlussfeuerwerk.

Festreferent Richard Graf, der das Konzept von Härteis favorisiert hatte, lobte bei der Festausschuss-Sitzung die Organisation und versprach ein sympathisches Fest: "Kompliment an die Vorbereitungen." Bei der Bierprobe selbst kam er gar nicht zu Wort. Das Tischtuch ist zerschnitten.

WOLFGANG FELLNER