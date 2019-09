Vom Blues zum Winterthriller im Klang-Gewölbe in Neumarkt

NEUMARKT - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Klangraum – Töne Stile Texte" werden bis April 13 Veranstaltungen in der Residenz angeboten. In diesem Jahr sind zum ersten Mal auch Angebote für Kinder und Familien dabei.

Das neue Programm für die Veranstaltungsreihe Klangraum steht: Nun haben es die Verantwortlichen und Organisatoren in den Sälen der Residenz vorgestellt. © Foto: Günter Distler



Den Auftakt bildet das 13. Neumarkter Jazzweekend im Gewölbekeller der Residenz. "Jazz Goes East" lautet das Motto unter dem die drei Veranstaltungen an diesem Wochenende stehen.

Am Freitag, 18. Oktober spielt Izabella Effenberg aus Polen ihr Weltmusik– Jazzprogramm. Am Samstag, 19. Oktober tritt das Richard Ebert Quartett aus Dresden auf und präsentiert Modern Jazz. Zwei Gitarristen aus Weimar präsentieren am Sonntag, 20. Oktober Musik aus verschiedenen Musikgenres. Sie bringen Rock– und Klassikgitarre in Einklang.

Vier Familienangebote

Ein Musik-Mitmach-Konzert mit Musikclown Andreas Orth findet am Samstag, 9. November im Gewölbekeller der Residenz statt. Im Januar gibt es ein Puppenspiel für Kinder ab sechs Jahren. Urs Jandl tritt am Samstag, 22. Februar mit seiner Zaubershow auf. Mit wortreichem Getrickse möchte er sein Publikum verblüffen.

Abenteuerlieder gibt es im März 2020 bei einem Kinderkonzert zu hören. Margit Sarholz und Werner Meier musizieren für Kinder ab vier Jahren.

Tommy Gedon und Wolfgang Bernreuther spielen am Freitag, 29. November Blues.

Die Alligators of Swing feiern 30-jähriges Bühnenjubiläum und treten am Freitag, 6. Dezember in Neumarkt auf.

Im Festsaal der Residenz wird am Freitag, 10. Januar, ein Kabarett-Thriller aufgeführt. Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid zeigen das Stück "Rauhnacht", ein schwarzhumoriger Winterthriller über die wilden Nächte zwischen Weihnachten und Heiligdreikönig. Anna Carewe und Oli Bott decken mit ihren Stücken auf Cello und Vibraphone ein weites musikalisches Feld ab. Am Freitag, 7. Februar geben sie ihre Stücke zum Besten.

Tierisch literarisch

"LiteraTierisches" heißt das Programm von Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider. Am Freitag, 6. März präsentieren sie humorvolle sowie nachdenkliche Texte verschiedener Literaten. Den Abschluss der Reihe "Klangraum" bildet ein Konzert von Rebekka Maier aus Regensburg. Bei "Die Nowak" führt sie eigene Kompositionen auf.

InfoGenauere Informationen sind dem Flyer zu entnehmen. Erwachsene bezahlen 10 Euro Eintritt, Kinder 5 Euro. Bei den Kinderprogrammen gibt es Familientickets für 20 Euro. Ab Montag, 16. September startet der Vorverkauf bei der Tourist- Info und online unter www.neumarkt-ticket.de. Jeweils bis zum Donnerstagabend vor der Veranstaltung und an der Abendkasse gibt es die Tickets. Für die Jazz– Veranstaltungen gibt‘s Karten auch in der Sing– und Musikschule in der Pulverturmgasse 18a = (09181) 255-2710.

ANTONIA HANS