Vom richtigen Umgang mit Süßigkeiten

Diplomökotrophologin Kristina Schreiber über den sinnvollen Umgang mit Süßigkeiten - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Naschen erlaubt?! Um den sinnvollen Umgang mit Süßem von klein auf geht es bei einem Vortrag von Diplomökotrophologin Kristina Schreiber im Rahmen des Netzwerks Junge Eltern/Familie am Freitag, 3. Mai, von 15 bis 17 Uhr im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Nürnberger Straße 10.

Süßigkeiten/Symbolbild © colourbox.com



Von klein auf wird der Geschmack süß vom Menschen als etwas Angenehmes empfunden. Gesüßte Lebensmittel stehen aber seit längerer Zeit aus wissenschaftlicher Sicht in der Kritik. Warum? Wie viel ist akzeptierbar? Wie viel Zucker versteckt sich in Lebensmitteln und Getränken? Wie viel Zucker ist in Produkten enthalten, die speziell für Kinder beworben werden? Damit von klein auf das Bewusstsein auch für den "Nebenbei-Konsum" von Süßem geschärft werden kann, richtet sich diese Veranstaltung speziell an Eltern mit Kindern bis drei Jahren.

InfoAnmeldungen sind noch möglich unter www.weiterbildung.bayern.de/ oder www.aelf-ne.bayern.de.

nn