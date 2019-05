Der 27-jährige Sebastian Braun aus Berching ist am Samstag von Bischof Gregor Maria Hanke zum Priester geweiht worden. Am Sonntag folgte die Primiz auf der Sulzbühne im Kufferpark in Berching. Zu den Feierlichkeiten in Berching gehörte natürlich auch ein großer Empfang des Primizianten.