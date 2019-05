Vorfreude auf Freystädter Volksfest

Mit der Bierprobe erfolgte der Auftakt, gefeiert wird vom 20. bis 23. Juni - vor 15 Minuten

FREYSTADT - Die obligatorische Bierprobe ist der alljährliche Auftakt für das Freystädter Volksfest, das in diesem Jahr vom Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni stattfindet. Eine gute Nachricht gibt es auch: Der Preis für die Maß Bier bleibt mit 7,20 Euro unverändert.

Das Freystädter Volksfest kann kommen: Bei der Bierprobe fand der Gerstensaft der Pyraser Landbrauerei vollste Zustimmung. Der Preis für die Maß Bier bleibt mit 7,20 Euro unverändert. Die Volksfestbesucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. © Foto: Anne Schöll



Nur drei Schläge hat es gebraucht, bis Bürgermeister Alexander Dorr unter Assistenz von Brauereichefin Marlies Bernreuther und Verkaufsleiter Harald Schuster den Zapfhahn im Probierfass verankert hatte und das süffige, goldgelbe Gebräu in die Steinkrüge füllen konnte. In seiner Ansprache vorab sagte Dorr, heuer sei man wieder in Freystadt geblieben, diesmal im Spitalcafé. Die letzten zwei Jahre habe man zur Bierprobe die Brauerei direkt besucht. Ein kleines Jubiläum könne man feiern, denn inzwischen beliefere die Pyraser Landbrauerei zum 15. Mal das Freystädter Volksfest.

Seit vielen Jahren dabei

Weiter begrüßte er Christian Schlögl, der seit 2002 Festwirt ist, für das Essen beim Fest aber schon etwa 30 Jahre lang zuständig ist. Er dankte Schlögl, der wieder ein ansprechendes musikalisches Programm zusammengestellt hat. Ebenfalls mit dabei, und das schon seit dem ersten Volksfest im Jahr 1967, ist die Schaustellerfamilie Bruckner mit ihren Fahr- und Vergnügungsgeschäften.

Zum 26. Mal wird der Volksfestlauf von der Leichtathletikabteilung des TSV Freystadt organisiert, in diesem Jahr wieder am Sonntagvormittag. Dorrs Gruß galt den Abteilungsleitern Gerhard Fritsch und Roland Mößler. An diesem Tag herrsche volles Programm, so der Bürgermeister: "In der Wallfahrtskirche feiert der frisch ausgeweihte Franziskanerpater Adam um 12 Uhr seine Nachprimiz und freut sich ebenfalls, wenn möglichst viele kommen".

Neben den Stadträten, Ortssprechern, den Vertretern der Feuerwehr und den Mitarbeitern der Verwaltung waren die Dirigenten der Stadtkapelle Freystadt, Michael Lösch, und der Blaskapelle Thannhausen, Anton Schneider, zu Gast, die mit ihren Musikern sowie den Blaskapellen Berngau und Meckenhausen das Standkonzert am Eröffnungstag um 14 Uhr auf dem Rathausplatz gestalten. Ein Dankeschön sagte Dorr den zuständigen Organisatoren aus der Verwaltung, Sabine Reif und Klaus Meixner.

Ermäßigte Preise

Zum Bieranstich am ersten Volksfesttag spielt die Stadtkapelle Freystadt im Festzelt an der Hilpoltsteiner Straße, abends dann geben die "Moosbüffel" den Takt an. Eine andere Band als die letzten Jahre, diesmal "D’Rebelln", werden am Freitag, dem Tag der Betriebe und Vereine, für bombige Stimmung sorgen. Am Samstag geht es um 15 Uhr weiter mit dem Kinder- und Seniorennachmittag. Im Festzelt spielt die Blaskapelle Thannhausen. Für die Kinder gibt es Geschicklichkeitsspiele, bei denen sie Freifahrtchips für die Fahrgeschäfte ergattern können. Grundsätzlich gelten an diesem Tag in allen Fahrgeschäften bis 18 Uhr ermäßigte Preise. An diesem Abend wird die Band "Klostergold" für viel Vergnügen sorgen.

Am Sonntag startet der Volksfestlauf um 10 Uhr. Im Zelt wird ab 11.30 Uhr Mittagessen serviert. Um 12.30 Uhr ist die Pokalverleihung für die Sieger des Volksfestlaufes angesetzt. Nachmittags ist Blasmusik angesagt mit der Blaskapelle Jahrsdorf. An allen Tagen gibt es für die Kinder ein Extraschmankerl: Mit der Bonbonkanone werden Freifahrtchips unters anwesende Jungvolk gebracht.

ANNE SCHÖLL