VW-Bus brannte komplett aus

In der Dreichloinger Straße - vor 15 Minuten

NEUMARKT - In der Nacht auf Freitag brannte in Neumart in der Dreichlinger Straße ein VW-Bus.

In der Nacht auf Freitag brannte in der Dreichlinger Straße ein VW-Bus komplett aus. © Andy Eberlein



In der Nacht auf Freitag brannte in der Dreichlinger Straße ein VW-Bus komplett aus. Foto: Andy Eberlein



Laut Polizei ist die Brandursache aktuell noch unklar, das Fahrzeug, ein VW T4, brannte komplett aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

nn