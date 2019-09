Wanderpokal der Jugendfeuerwehren ging nach Rengersricht

PYRBAUM/SCHWARZACH - Beim Jugendfeuerwehrcup des 5/2-Bezirks in Schwarzach stellten die Jugendfeuerwehren von Pyrbaum, Rengersricht, Berngau, Schwarzach, Postbauer-Heng, Pavelsbach und Seligenporten stellten gemeinsam mit einigen Gastgruppen aus Pilsach, Bernau am Chiemsee und Hemhof ihr Können in Zweierteams, sogenannten Trupps (teilweise mit Ersatzmann) unter Beweis.

Alle 27 Trupps – das heißt bei der Feuerwehrjugend immer zwei Personen plus eventuell noch ein Ersatzmann – haben auf der Wiese Aufstellung genommen. Das Maskottchen brachte in diesem Jahr den jungen Aktiven aus Rengersricht besonderes Glück. © Foto: Lisa Pürzer



Horst Kratzer, Bürgermeister von Postbauer-Heng, der zuständige Kreisbrandinspektor Hans-Georg Mößler und Kevin Heinel hießen im Namen des Organisationsteams die Teilnehmer herzlich willkommen.

In den anspruchsvollen Spielen, in denen sich die Jugendlichen beweisen konnten, ging es allerdings nicht nur um feuerwehrtechnische Belange, wie das Binden eines Mastwurfs um einen Baum oder um das Erkennen der Führungsdienstgrade der Feuerwehr. Man hatte auch bekannte, etwas umgeänderte Spiele, wie Entenangeln oder Schlauchbowling auf dem Programm.

Besonders bei diesen Spielen, die nicht nur auf die Feuerwehr ausgerichtet waren, gab es einen großen Andrang, denn neben den Jugendfeuerwehrlern konnten sich hier auch Kinder und Jugendliche, die nicht Mitglied der Feuerwehr sind, ausprobieren. Nach erfolgreicher Teilnahme erhielten sie im Anschluss ein kleines Geschenk.

Die teilnehmenden Jugendfeuerwehrmitglieder bekamen dank Spenden einiger Firmen im Umkreis ebenfalls kleine Geschenke.

Am späteren Nachmittag, im Rahmen der Siegerehrung, würdigten Kreisjugendwart und Kreisbrandrat Jürgen Kohl und der Bürgermeister der Gemeinde Pyrbaum, Guido Belzl, den Einsatz der jungen Leute und dankten ihnen für ihr Engagement.

In zwei Jahren neues Turnier der Jugendfeuerwehren

Gewonnen hat dieses Jahr der Trupp Rengersricht 2, mit den Mitgliedern Simon Heck und Mario Exner, weshalb der Wanderpokal nach Rengersricht wandert und in zwei Jahren neu ausgespielt werden kann.

Neben dem großen Wanderpokal bekamen die ersten sechs Trupps, nämlich Rengersricht 2, Schwarzach 3, Hemhof 3, Postbauer-Heng 1, Pilsach 2 und Hemhof 2, einen großen Pokal als Belohnung. Der letzte Trupp wurde zusätzlich mit einem Ring Stadtwurst bedacht.

LISA PÜRZER