Wehe, wenn sie losgelassen: Geister räumten in Freinacht auf

In Möning, Pavelsbach und Röckersbühl vertrugen sie jede Menge Dinge auf den Dorfplatz

FREYSTADT/MÖNING - Es war wie jedes Jahr: Die Freinacht-Geister in Möning sind die fleißigsten. Sie trugen am Dorfplatz zusammen, was nicht niet- und nagelfest war - vom Anhänger bis zum Fußballtor.

Vom Anhänger, über das Trampolin, bis hin zum Blumentopf - die Freinacht-Geister in der Oberpfalz waren ziemlich fleißig. © Wolfgang Fellner



Die Möninger Freinacht-Geister sind die fleißigsten im Landkreis: Auf dem Dorfplatz des kleinen Ortes stapelte sich auch heuer wieder alles, was die Dorf-Jugend beim Zug durch die mitternächtliche Gemeinde so gefunden hatte - sogar ein kleines Beet mit Kopfsalat war dabei.

Fein säuberlich schlichteten sie alles auf dem Dorfplatz auf - und feierten sich danach noch ein bisschen, wie herum stehende leere Bierflaschen und Becher mit Cola zeigten. Am frühen Morgen kamen dann die Möninger an die Abholstelle und luden ein, was ihnen gehörte. Einer sah den Schabernack freundlich: "Kaputt gemacht habens nichts, liegt alles recht ordentlich da", sagte er.

Auch in Pavelsbach waren die Freinacht-Geister unterwegs: Der Ort hatte im Anschluss einen neuen Spielplatz auf dem Kirchplatz. Nicht ganz so wild trieben sie es in Röckersbühl: Da wanderten Biertisch-Garnituren aus nahen Gärten auf den Platz neben der Kapelle. Dazu eine blaue Ente. Aber das wenige war schnell wieder heimgebracht.