Weißt du, wie viele Hummeln fliegen?

LBV und NABU rufen zur zweiten bundesweiten Insektenzählung auf - vor 52 Minuten

NEUMARKT/HILPOLTSTEIN - Das große Krabbeln und Flattern, Teil zwei, startet: Vom 2. bis zum 11. August ruft der LBV und sein Partner NABU unter dem Motto "Zählen, was zählt" zur zweiten bundesweiten Insektenzählung auf. Die Sechsbeiner können wieder unter www.lbv.de/insektensommer.de online gemeldet werden.

Der Landesbund für Vogelschutz interessiert sich für die Insektenzahlen. © Patrick Pleul (dpa)



"Im Hochsommer sind viele der rund 33 000 in Deutschland heimischen Insektenarten als ausgewachsenes Tier unterwegs und leichter zu erkennen", sagt LBV-Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer. Jetzt lässt sich an vielen Gewässern der spielerisch leichte Flug der Libellen, wie der Blaugrünen Mosaikjungfer, beobachten. www.lbv.de/insektensommer.de

Die farbenfrohe Blaugrüne Mosaikjungfer ist eine der acht Kernarten, auf die besonders geachtet werden soll. "Libellen haben eine tolle Flugtechnik: sie können auf 50 km/h beschleunigen, in der Luft stehen, Loopings und rückwärts fliegen", sagt LBV-Insektenexpertin Dr. Melanie Chisté. Weitere Kernarten sind die Tagfalter Schwalbenschwanz und Kleiner Fuchs, der Sieben-Punkt-Marienkäfer, die Ackerhummel, die Holzbiene, das Grüne Heupferd und die Streifenwanze. Chisté: "Gemeldet werden sollen aber alle Sechsbeiner – jedes Insekt zählt."

Insektenforscher im Urlaub

Bisher hat der Großteil der Teilnehmer am Insektensommer im Garten gezählt. Der LBV will aber auch wissen, wie die Insektenwelt an anderen Orten, etwa im Park, in der Wiese, in Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss aussieht. Interessant ist der Insektensommer auch für Teilnehmer, die ihren Urlaub in Deutschland verbringen. "Am Urlaubsort könnte es andere Insekten zu entdecken geben als im Garten oder Park zuhause. So kann auch die enorme Vielfalt dieser Tiergruppe erkundet werden", so die LBV-Insektenexpertin. "Beim Insektenzählen kann man die Natur am Ferienort erkunden – das ist auch eine tolle Ferienaktivität für Kinder." Gezählt wird eine Stunde lang.

2018 beteiligten sich bundesweit 18 000 Menschen mit über 7300 Beobachtungen. Über 950 Meldungen haben bayerische Naturfreunde abgegeben. Für Juni 2019 liegen LBV und NABU über 3600 Meldungen aus Deutschland und über 450 aus Bayern vor.

Für Kinder bis sechs Jahre lädt dieses Jahr die "Raupe Nimmersatt" zum Insektensommer ein. Zum 50. Geburtstag des beliebten Kinderbuchs hat der LBV mit dem NABU Bildungsmaterial für Kitas entwickelt: www.lbv.de/raupenimmersatt

nn