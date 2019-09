Wer traut sich? DSDS-Casting im Neuen Markt

Im Neumarkt werden am 14. September Talente für "Deutschland sucht den Superstar" gesucht. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Wer schon immer mal wissen wollte, ob er das Zeug zu einem "Superstar" hat oder für ein Rolle in einer TV-Serie oder Kinofilmen geeignet ist, kann sich am Samstag 14. September, von 13 bis 18 Uhr im Neuen Markt den Talentscouts der Ufa präsentieren. Das verspricht auch für Zaungäste gute Unterhaltung.

Am 14. September findet im „Neuen Markt" in Neumarkt von 13 bis 18 Uhr die UFA Talentbase Live-Casting Show statt. © EMA Event & Marketing Agentur



Die Ufa ist Deutschlands größter TV- und Filmproduzent und sucht über seine "Talentbase" in ganz Deutschland neue Gesichter für die Sendungen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", Deutschland sucht den Superstar, Unter uns, Sag die Wahrheit und Soko Leipzig. "In Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen wir Komparsen, Darsteller, Gesangstalente, Tänzer, Musiker, Personen für Doku-Formate, Show- und Quiz-Kandidaten und vieles mehr", heißt es in der Einladung.

Gefragt seien versteckte Stimmwunder, die sich bisher noch nicht auf die Bühne getraut haben, Schauspieltalente, die vor dem Spiegel immer wieder bekannte Filmszenen nachspielen oder Blogger, die etwa bei Instagram ihre Talente zeigen. "Wer eine interessante Lebensgeschichte zu erzählen hat und sie vor die Kamera tragen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen."

So läuft das Casting ab

Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.

hoe