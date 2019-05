Wer wird "Miss Feuerwehr" in Forchheim?

Wettbewerb beim Fest vom 31. Mai bis zum 2. Juni - vor 24 Minuten

FREYSTADT - Die Vorbereitungen der Forchheimer Feuerwehr, die vom 31. Mai bis 2. Juni ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum feiert, laufen auf Hochtouren.

Diese jungen Frauen stellen sich der Herausforderung. © Anne Schöll



Diese jungen Frauen stellen sich der Herausforderung. Foto: Anne Schöll



Dieser Tage hatte die Wehr alle Bewerberinnen zu Gast, die sich am ersten Abend, am Freitag, an der Wahl zur „Miss Feuerwehr“ des Landkreises beteiligen wollen.

Vorsitzender Stefan Heindl und Kommandant Josef Götz begrüßten Marie von der Pilsacher Wehr, Carina (Burggriesbach), Maria (Michelbach), Leonie (Wappersdorf), Lisa (Staufersbuch), Maria (Freihausen), Maria (Thannhausen) und Sandra (Oberbuchfeld) im Forchheimer Feuerwehrhaus und bedankten sich für ihre Bereitschaft

Ab 20 Uhr, es spielt die Band „D’Rebelln“, werden die jungen Frauen feuerwehrrelevante Aufgaben zu lösen haben. In der Jury sitzen Kreisbrandmeister Michael Seitz, Josef Regensburger (FFW Möning) und Harald Schick (FFW Freystadt). Der Eintritt ist frei.

Anne Schöll