Wer wird Miss & Mister Jura-Volksfest: Stimmen Sie ab!

Auf die beiden Gewinner warten jeweils 250 Euro - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es ist schon Tradition: Je 27 mutige Frauen und Männer haben sich auf dem Jura-Volksfest ablichten lassen, alle mit dem einen Ziel: "Miss und Mister Jura-Volksfest 2019" zu werden. In unserem Voting können Sie ab jetzt für Ihre persönliche Favoritin und Ihren Favoriten abstimmen!

Sie alle strahlen um die Wette: Insgesamt 54 Frauen und Männer haben sich von uns ablichten lassen und kämpfen nun um den Titel zur Miss und zum Mister Jura-Volksfest 2019. © Collage/nordbayern.de



Ob in Dirndl, Lederhosen oder ganz modern: Je 27 Mädels und Jungs haben sich vor unserer Fotowand ordentlich in Szene gesetzt. Schließlich geht es um die Titel "Miss und Mister Jura-Volksfest 2019". Nach dem letzten Bild können Sie bis zum 18. August für Ihre Favoriten abstimmen! Die Gewinner werden dann am 19. August veröffentlicht.

Auf Miss und Mister warten jeweils 250 Euro, aber auch alle, die abstimmen, können etwas gewinnen: Hier werden fünf Mal 50 Euro verlost; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, senden Sie bitte eine Mail mit dem Betreff "Miss & Mister Jura-Volksfest 2019" an die Mailadresse redaktion@nordbayern.de.

jm