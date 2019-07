Wie soll die Zukunft aussehen: Jugendliche chillen und diskutieren

NEUMARKT - "Unser Ding" lautet der Titel des Jugendfestivals am Samstag, 6. Juli, im Landesgartenschaugelände rings um die Arena in Neumarkt. Von 15 bis 22 Uhr ist der Name Programm: Gemacht wird, was der Jugend Spaß macht. Action, Chillen, Musik hören, Diskutieren, Nachdenken oder einfach nur Spaß haben – alles ist möglich. Der Oberbürgermeister wird im Partybus anrollen.

Warm und „chillig“ war es im umgebauten US-Schulbus, in dem junge Neumarkter ungezwungen mit OB Thumann plaudern konnten. Foto: Andre De Geare



Dazu spielen vier Bands ("Friday Afternoon", "Ecclesia Youth" aus Neumarkt, "Blacktory" aus Berching und "Three Times Twisted" aus Freystadt. Daneben werden zahlreiche Jugendverbände mit eigenen Attraktionen und interaktiven Ständen präsent sein. Zum Abschluss ist ein Poetry Slam geplant.

Themen, wie die der Bewegung "Fridays for Future" (und die ebenfalls anwesend sind) sollen ebenso ihren Platz haben. So gibt es auch an einer sogenannten "Future-Wall" die Möglichkeit, dass die jungen Leuten ihre Vorstellungen für eine Zukunft in Neumarkt und in dieser Welt festhalten.

Und Oberbürgermeister Thomas Thumann wird mit seinem Party-Bus wieder zum Gespräch zur Verfügung stehen. Veranstalter sind die Evangelische Jugend Neumarkt, die Katholische Jugendstelle der Dekanate Neumarkt und Habsberg sowie das Jugendbüro der Stadt.

