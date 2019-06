Willkommen in Neumarkt, in Oldtimer-City

Bei bestem Wetter stauen sich rund 700 Oldtimer und tausende Zuschauer in der Altstadt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Besser geht es nimmer: Die Neumarkter Altstadt brummt, und das nicht nur, wenn einer der Fahrer den Motor seines Porsche, BMW oder Cadillac anwirft. Neumarkt ist für einen Tag wieder Oldtimer-City, wie Moderator Manfred Schreiner es formulierte.

Vor lauter Besuchern sind vom Oberen Tor aus gar keine Oldtimer auszumachen. © Wolfgang Fellner



Vor lauter Besuchern sind vom Oberen Tor aus gar keine Oldtimer auszumachen. Foto: Wolfgang Fellner



OB Thomas Thumann und Altstadtreferent Bernhard Lehmeier strahlten vor dem Rathaus der Stadt mit der Sonne und dem auf Hochglanz polierten Chrom vieler Oldtimer um die Wette: Die Sonne lacht vom Himmel, es geht ein leichter Wind, Gäste aus der ganzen Metropolregion und darüber hinaus sind gekommen.

Um ihre Fahrzeuge zu präsentieren oder sie anzuschauen: Vom Lanz über den Cadillac, vom BMW zum Kabinenroller, dazu eine feine Mercedes-Leistungsschau am Reidenzplatz und die BMW-Freunde mit ihren schnittigen Geschossen in der Klostergasse: Alles perfekt erwischt an diesem Tag.

Am Residenzplatz reihen sich edle Mercedesse aneinander. © Wolfgang FEllner



Am Residenzplatz reihen sich edle Mercedesse aneinander. Foto: Wolfgang FEllner



Nächster Programmpunkt ist um 14 Uhr die Ausfahrt ins Neumarkter Umlaand, zu der gut 300 Oldtimer-Freunde aufbrechen wollen, um 16 Uhr werden die schönsten der Oldtimer prämiert.