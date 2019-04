Woffenbacher Tenniscracks mit sechs Teams

Erstmals in der 40-jährigen Vereinsgeschichte

NEUMARKT - Die Tennisabteilung des BSC Woffenbach startet in die diesjährige Sommermedenrunde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit sechs Mannschaften. Die Sommermedenrunde startet für alle Mannschaften am zweiten Wochenende im Mai und dauert bis Ende Juli. Ein Überblick.

Immer ein Hingucker: Die Verkleidungen bei den „Woffabecka Open“.



Die Damen Ü50 spielen in der Landesliga am hochklassigsten. Gefolgt von der Spielgemeinschaft Stauf/Woffenbach, Herren Ü60, die in der Bezirksliga an den Start geht.

Die Herren Ü30 sind in der Bezirksklasse 2 im Rennen und erhoffen sich, in dieser eine gute Rolle spielen zu können. Die Herren I, welche in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisklasse 1 geschafft haben, haben als Saisonziel den Klassenverbleib ausgegeben.

Die neugegründete Herren II, die erstmalig in der Kreisklasse 2 antritt, wird versuchen, sich in den vielen anstehenden Derbys – unter anderem gegen Sengenthal, Mühlhausen, Berching oder Döllwang – einen guten Mittelfeldplatz zu erobern.

Die Jugendmannschaft unter der neuen Jugendleiterin Martina Glötzel geht wie gewohnt mit einer Mixed Mannschaft in der Junioren Kreisklasse 1 an den Start. Bei den Jugendlichen steht in erster Linie der Spaß im Vordergrund und das Ziel ist es, die Spieler langfristig an den Tennissport zu binden.

Turnier am 5. Mai

Die Saisoneröffnung findet am 5. Mai mit einem Eröffnungsturnier ab 14 Uhr statt. Es stehen weitere Highlights auf dem Programm: Am 27. Juli findet das alljährliche Doppel- und Gauditurnier, die "Woffabecka Open" statt, bei dem nicht nur der sportliche Sieger gesucht wird, sondern auch die beste Verkleidung prämiert wird. Mitspielen kann jeder und die Anmeldung erfolgt über die Facebook-Seite.

Anfang September findet dann der Finaltag der diesjährigen Vereinsmeisterschaft statt. Mitte September findet im Rahmen der Neumarkter Sandplatzrallye wieder ein LK-Turnier des BTV auf dem Gelände des BSC Woffenbach statt, das im letzten Jahr mit 30 Teilnehmern vollständig ausgebucht war. Als Abschluss ist ein Turnier mit anschließendem Weinfest geplant.

Die BSC Woffenbach Tennisabteilung feiert in diesem Jahr auch noch ihr 40-jähriges Jubiläum, das im kleinen Rahmen mit den Gründungsmitgliedern gefeiert werden soll. Ein genauer Termin wird in Kürze noch bekanntgegeben.

Die Tennisabteilung des BSC Woffenbach hat sich in den zurückliegenden Jahren sehr positiv und zufriedenstellend entwickelt, stellt die Vereinsführung fest. Mit einer Zahl von 170 Mitgliedern in allen Altersklassen und fünf Tennisplätzen sei man auch für die Zukunft sehr gut gerüstet.

