Wohnung mit "Grow-Zelten": Marihuana-Plantage fliegt auf

Polizei erntet Pflanzen ab - Zwei Verdächtige stehen im Fokus - vor 1 Stunde

WALDMÜNCHEN - Hier waren offenbar Profis am Werk, sagt selbst die Polizei: In einer Wohnung in der Oberpfalz betrieben zwei junge Männer eine große Marihuana-Indoor-Plantage. Die sogenannten "Grow-Zelte" hatten ausgeklügelte Belüftungssysteme, Beleuchtung und Bewässerung. Jetzt ermittelt die Kripo.

Dieses Foto zeigt einen Teil der Aufzuchtanlage. © Polizei Oberpfalz



Die Wohnung war spartanisch eingerichtet. Weite Flächen des Anwesens waren mit sogenannten "Grow-Zelten" belegt, darin wucherten Pflanzen - Pflanzen, die zwei Männer jetzt in jede Menge Erklärungsnot bringen. Eine "hohe zweistellige Anzahl an Marihuanapflanzen mit unterschiedlicher Wuchshöhe" habe man festgestellt, teilt das Präsidium Oberpfalz mit.

Die zwei Verdächtigen, die mittlerweile festgenommen wurden, bezogen die Wohnung in der Gemeinde Tiefenbach (Landkreis Cham) wohl im Dezember 2018. Im "Rahmen anderweitiger Ermittlungen" sei man den Männern auf die Spur gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es handelt sich um zwei 19-Jährige, auch der Vater von einem der Männer steht im Fokus. Er war während der Durchsuchung der Polizei in der Wohnung und habe wohl "Kenntnis von dem Anbau" gehabt.

Die Polizei erntete die Marihuana-Pflanzen ab und stellte entsprechendes Equipment sicher. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Regensburger Kriminalpolizei. Die beiden Verdächtigen sind vorerst wieder auf freiem Fuß, müssen sich jedoch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

