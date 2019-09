Wohnungsbrand in Regenburg: Zwei Tote

Für einen Mann und eine Frau kam jede Hilfe zu spät - vor 1 Stunde

REGENSBURG - In einem Mehrfamilienhaus im Westen der Regenburger Altstadt hat die Polizei zwei leblose Körper entdeckt.

Am Mittwoch gegen 14.25 Uhr wurde die Polizei in die Schottenstraße in Regensburg gerufen. Laut Mitteilung wurde dort aus einer Wohnung Brandgeruch festgestellt.

Die erste Streifenbesatzung vor Ort traf in dem Mehrfamilienhaus auf zwei leblose Personen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes bei einer der Personen blieben ohne Erfolg.

Bei den Opfern handelt es sich um eine 37-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann. Ob der Brand im Zusammenhang mit dem Tod der beiden steht, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und klärt die Ursache für den Brand.

