Wohnwagendiebe rasen Neumarkts Polizei davon

NEUMARKT - Ganoven haben in Neumarkt einen Wohnwagen gestohlen und sich später eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Am Donnerstag zwischen 23.40 und 23.50 Uhr durchtrennten zwei Täter zunächst eine Eisenkette in der Einfahrt eines Firmengeländes im Dreiangelweg in Neumarkt. Sie schoben ein Wohnmobil auf die Seite und fuhren mit ihrem Auto auf das Grundstück. Dort koppelten sie einen Wohnwagen an und fuhren fort.

Dieses Vorgehen wurde durch einen noch anwesenden Büro-Mitarbeiter bemerkt. In der Freystädter Straße traf das Gespann auf eine Polizeistreife. Auf Höhe einer Baufirma stoppten sie, koppelten den Anhänger ab und flüchteten weiter.

Bei Beilngries entdeckte eine Streife der dortigen Polizeiinspektion das Fluchtfahrzeug. Nach einer Verfolgungsjagd konnten die Täter mit äußerst überhöhter Geschwindigkeit fliehen.

Die Ermittler der Kripo Regensburg bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am 22. August in der Zeit von 23.40 bis 23.50 Uhr Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

Die Kripo ist unter (09 41) 5 06 28 88 erreichbar.

