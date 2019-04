Wortkunstabend im Ostendorfer-Gymnasium

Schüler präsentierten Poetryslam und andere kreative Beiträge - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Schüler des Ostendorfer-Gymnasiums haben erneut zum "Wortkunstabend" eingeladen. Das Motto lautete: "Ich bin in Sehnsucht eingehüllt!"

Beim „Wortkunstabend“ stellten Schüler aus allen Jahrgangsstufen des Ostendorfer-Gymnasiums Poetry Slams, Bookslams oder eine eigene Interpretation von Goethes „Faust“ vor. © Tobias Pürzer



Zu diesem Thema präsentierten Schüler aus allen Jahrgangsstufen Poetry Slams und Bookslams oder stellten eine umgeschriebene Fassung von Goethes Klassiker "Faust" vor. Neben den Beiträgen von einzelnen Schülern beziehungsweise kleineren Schülergruppen hatten auch das Unterstufen- und Oberstufentheater längere Beiträge vorbereitet.

Für Oberstudienrat Tobias Kirschke, einer der Organisatoren des Events, ist es "jedes Mal beeindruckend, was in den Schülern steckt". Auch für das leibliche Wohl der Gäste war gesorgt, sie konnten sich an einem von der Q11 bereitgestellten Buffet versorgen.

