Zehn blaue Scheine für "Menschen für Menschen"

Richard Graf organisierte Segeltörn und überreicht Karl Nidermayer den Erlös

NEUMARKT - Auf einen jener überdimensionalen Schecks, die bei offiziellen Übergaben gerne geschwenkt werden, verzichtete Stadtrat und Segeltörn-Organisator Richard Graf und drückte dem Neumarkter Karl Nidermayer kurzerhand zehn 100-Euro-Scheine in die Hand.

Ein warmer Regen für die Afrika-Hilfe „Menschen für Menschen“: Stadtrat Richard Graf (links) übergibt 1000 Euro an „Circus Sambesi“-Boss Karl Nidermayer.



Hintergrund: Karl Nidermayer engagiert sich mit dem gemeinnützigen "Circus Sambesi" seit vielen Jahren für das einst nach einer "Wetten, dass"-Wette vom Schauspieler Karlheinz Böhm gegründete Afrika-Hilfsprojekt "Menschen für Menschen". Richard Graf organisiert seit 1997 Segeltörns, an denen durchschnittlich 30 bis 40 Menschen teilnehmen. "Das sind meistens Segel-Laien, die von unseren erfahrenen Skippern an Bord genommen werden", erzählt Graf.

Spaß steht im Vordergrund

Der Spaß steht bei diesen Touren im Vordergrund. So gibt es beispielsweise am letzten Abend des Segeltörns traditionell ein Abschieds-"Captain‘s Dinner". Richard Graf formuliert das Credo, das hinter diesen launigen Touren steht: "Gut feiern, aber auch andere mitkommen lassen." Soll heißen: Nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Gutes tun.

In diesem Jahr ging der Segeltörn nach Sardinien, man war mit vier Schiffen unterwegs. Danach machte Richard Graf einen Kassensturz "inklusive der Reste, die noch in der Bordkasse waren", wie er augenzwinkernd erzählt. Dabei blieben 1000 Euro übrig, über die sich der Verein "Menschen für Menschen" freuen darf. Nicht die letzte Spende, die Graf & Co. auf der Agenda haben.

