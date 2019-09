Zeitreisen rund um Neumarkt am "Tag des offenen Denkmals 2019"

Welche Gebäude sich im Landkreis und darüber hinaus präsentieren, erfahren Sie hier - vor 31 Minuten

NEUMARKT/BERG/FEUCHT - Am Sonntag, 8. September, öffnen sich bundesweit wieder historische Anwesen, die oftmals für die breite Masse verschlossen sind. Am "Tag des offenen Denkmals 2019" präsentieren sich im Landkreis Neumarkt und darüber hinaus so viele Gebäude wie lange nicht mehr. Wir haben eine interaktive Liste erstellt.

Anklicken, umdrehen, mehr erfahren:

Zur interaktiven Karte des Aktionstages www.tag-des-offenen-denkmals.de.