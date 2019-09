Zwei Leichen in der Oberpfalz gefunden: Frau wurde erstochen

NEUMARKT - Bereits am Mittwoch fand die Polizei nach einem Brand zwei Leichen in einer Wohnung in der Regensburger Innenstadt. Der Vorfall warf Fragen auf. Jetzt teilt die Polizei mit: Die Frau wurde erstochen, der Mann tötete sich wohl selbst. Die Ermittlungen laufen.

Experten der Spurensicherung nahmen noch am Mittwoch die Arbeit auf. Foto: NEWS5 / Pieknik



Relativ früh hatten die Ermittler Zweifel daran, dass der Mann und die Frau, die am Mittwoch in der Wohnung gefunden wurden, wirklich durch den Brand starben. Die Kripo schloss eine Gewalttat explizit nicht aus - jetzt ist klar: Die Frau, die im Inneren des Gebäudes lag, wurde erstochen. Es seien "multiple Verletzungen" an beiden Leichen festgestellt worden, so das Ergebnis der Obduktion.

Nach ersten Erkenntnissen der Rechtsmediziner geht die Polizei davon aus, dass der 41-jährige Mann die 37-Jährige in ihrer Regensburger Wohnung mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt hat. "Schließlich hat sich der Täter selbst Schnittverletzungen zugefügt, bevor er den Brand gelegt hat", heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidium Oberpfalz. Als wahrscheinliche Todesursache bei dem Mann gibt die Polizei eine Rauchgasintoxikation an, er habe den Rauch eingeatmet und sei daran gestorben.

Gestützt wird die These der Kriminalpolizei auch durch "Ermittlungen im Umfeld" der beiden Toten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Das Motiv wird im persönlichen Bereich vermutet. "Das Opfer und der Täter standen bis vor wenigen Jahren in einer Beziehung." Konkreter wird das Präsidium Oberpfalz zunächst aber nicht.

