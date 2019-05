Zwei Schläge – dann floss das Bier

Albert Zollbrecht zapfte das erste Fass am Frühlingsfest im Gedenken an Herbert Fischer an. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es wäre in Herbert Fischers Sinne gewesen, an die Arbeit zu gehen und das Frühlingsfest zu eröffnen, sagte Bürgermeister Löhner in seinen Begrüßungsworten, die er dem Gedenken an seinen Freund, den früheren Festreferenten, widmete. Weil Oberbürgermeister Thomas Thumann krank ist, sprangen Löhner als Redner und Festwirt Albert Zollbrecht als Anzapfer ein. Zwei Schläge reichten, dann floss in der Jurahalle der Gerstensaft in die Maßkrüge.

Albert Zollbrecht zapfte routiniert das erste Fass mit Glossner-Festbier an. Mit auf dem Podium: Bürgermeister Albert Löhner, Festreferent Richard Graf, Michael und Franz Xaver Gloßner und Hauptamtsleiter Thomas Thumann (v.li.).



Beim Festausschuss vorher wies Hauptamtsleiter Thomas Thumann nochmal aufs Programm des Festwochenendes hin: Der Termin, der den Vatertag mit einschließt, habe sich bewährt, der werde bleiben. Neu im Programm ist ein Gottesdienst um 10.30 in der Jurahalle am Himmelfahrtstag, zelebriert von Pfarrer Martin Fuchs. Um 14 Uhr spielt am DJK-Platz eine Landkreisauswahl Fußball gegen die Traditionsmannschaft des 1. FCN.

Die Ausstellung "Land- und Forsttechnik" am Wochenende hat heuer 18 Aussteller, sieben mehr als 2018. Am Sonntag kämpfen vierköpfige Teams darum, mehr oder minder willige Esel in Schwung zu bringen.

Das Musikprogramm bietet viel Abwechslung, als erstes legten die Gipfelstürmer los und ließen das Publikum zumindest die Bierbänke und -tische erklimmen. Das ganze Programm findet sich online unter: neumarkt-fruehlingsfest.de

Im Festausschuss wurde auch dass Motto für den Volksfestzug festgelegt: "Neumarkt – heimatverbunden und weltoffen" lautet es, der Vorschlag kommt von Rudi Bayerl. Nach der Verkündigung meldeten sich gleich über 30 Vereine und Gruppen, die im August dabeisein wollen.

kay