Zwei SCO-Athleten bei der Junioren WM in Kanada

Silas Krejci und Sofia Walter kämpfen gemeinsam mit ihrem Trainer gegen Jetlag und schwere Gewichte - vor 1 Stunde

BERG/UNTERÖLSBACH - Silas Krejci und Sofia Walter von SC Oberölsbach Power Fit nehmen an der Junioren-WM in Kanada teil. Trainer Marc Polster begleitet sie.

Marc Polster (Mitte) begleitet die WM-Teilnehmer als Trainer und nationaler Betreuer des Bundesverbands Deutscher Kraftdreikämpfer. Foto: Foto: Fügl



Fünf Uhr morgens in Kanada, Marc Polster ist hellwach. Seine innere Uhr tickt noch auf mitteleuropäischer Sommerzeit, in seiner Heimat Oberölsbach ist es 13 Uhr. Er ist erst seit wenigen Tagen in Regina, einer Stadt im Süden des Landes, und kämpft noch immer mit dem Jetlag.

"Wir versuchen, uns an die Zeitverschiebung zu gewöhnen", schreibt Marc Polster, der als Trainer und Betreuer von Silas Krejci und Sofia Walter mit nach Kanada geflogen ist.

Silas Krejci hat sich mit seiner Leistung im Bundesliga-Finale für die Junioren-WM qualifiziert. Foto: Archivfoto: Fügl



Der 19-jährige Silas hat bereits sein letztes Training vor dem Wettkampf absolviert. Trotz Zeitverschiebung laufe es gut, "alle sind fit", bestätigt Polster. Selbst, wenn keine Spitzenplätze in Kanada herausspringen sollten, dürfen die jungen Kraftdreikämpfer mächtig stolz sein.

Dem Kraftdreikampf verschrieben

Erstmals in der Geschichte der Power Fit Abteilung des SC Oberölsbach haben es diese zwei Nachwuchsheber geschafft, sich für die Juniorenweltmeisterschaften im Kraftdreikampf zu qualifizieren. In Regina vertreten sie die deutschen Farben.

Seit Montag laufen die Wettkämpfe in Kanada, "die Stimmung unter den Nationen ist gut", beschreibt Marc Polster die Lage vor Ort. Die Sportler aus aller Welt sind im gleichen Hotel untergebracht – WM-Feeling pur.

Mitten in der Nacht

Eine ganze Woche lang werden sich die besten Jugend- und Juniorenheber in ihren Alters- und Gewichtsklassen im Kraftdreikampf messen. Am heutigen Mittwoch wird Silas Krejci in der Gewichtsklasse bis 83 Kilo an die Hantel treten.

Am Donnerstag geht es dann für Sofia Walter ans Eisen. Beide starten um 17 Uhr Ortszeit, in Unterölsbach ist es dann mitten in der Nacht. Für die Daheimgebliebenen geht das Daumendrücken ab 1 Uhr (Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag) los, per Livestream können sie das Geschehen auf dem Bildschirm verfolgen.

Wer den Wettkampf mitverfolgen möchte, kann dies live im Internet unter http://goodlift.info/live.php