Zweijähriger durch Schuss aus Theaterkanone schwer verletzt

Schwerer Unfall nach einer Aufführung auf der Further Waldbühne - vor 1 Stunde

FURTH IM WALD - Nach einer Theateraufführung bei Furth im Wald wurde am Donnerstagvormittag ein zweijähriges Kind schwer verletzt, als es in die Mündung einer Theaterkanone blickte und diese plötzlich zündete. Die Kripo Regensburg geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus.

Am Donnerstag fand in den Vormittagsstunden auf der Further Waldbühne im Ortsteil Wutzmühle eine Theateraufführung für Kinder statt. Im Zuge der Aufführung war das Abfeuern einer Schwarzpulverkanone geplant. Aus bislang nicht geklärter Ursache zündete die Treibladung während der Aufführung nicht.

Nach dem Theaterstück stand es den Besuchern frei, sich auf dem Gelände zu bewegen. Eine 36-jährige Mutter aus dem Landkreis Straubing-Bogen sah sich mit ihrem zweijährigen Sohn nach der Vorführung die Kanone aus der Nähe an. Als das Kind in die Mündung der Kanone blickte, setzte die Treibladung unvermittelt und aus noch unklaren Gründen um und verletzte das Kind schwer im Kopf- und Oberkörperbereich. Die Mutter wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Der anwesende Vater erlitt einen Schock.

Schwere Brandverletzungen

Das Kind musste mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik geflogen werden. Eine Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Die Mutter wurde ambulant vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Die Ermittlungen müssen nun auch klären, ob und in welcher Form ein Fehlverhalten von verantwortlichen Personen vorlag. Zur Untersuchung wurde die Kanone sichergestellt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.