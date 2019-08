Neun Kühe als Begleitung: Stier spaziert durch OBI - direkt zum Grillregal

Die Tiere hatten sich ein besonderes Ausflugsziel gesetzt - vor 1 Stunde

RAUBLING - Die Ferien in Bayern verlocken zu Ausflügen - und zwar nicht nur Menschen, sondern offenbar auch Rinder: Im oberbayerischen Raubling spazierten ein Stier und neun Kühe von einem nahegelegenen Bauernhof kurzerhand in einen Baumarkt. Das Ziel von Bulle "Gerhard" war dabei das Grillregal.

Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern und es sind Ferien: Viele Bayern nutzen die freien Tage derzeit für Besorgungen, für Fahrten in den Baumarkt, zum Beispiel. Die Ausflugsziele locken dabei aber nicht nur Menschen an, sondern offenbar auch Rinder: Der Stier "Gerhard" aus Staudach zum Beispiel schnappte sich neun Mitglieder seiner Herde und führte sie zu einem benachbarten OBI-Baumarkt in Raubling. Er und die Kühe tauchten Medienberichten zufolge plötzlich in der Außenanlage auf.

Während die Kühe "Gerhard" bis zur Ladentür begleiteten, dann aber lieber an der frischen Luft blieben, machte der Stier spontan einen Abstecher in den Baumarkt. Dort sah er sich ein wenig um, zeigte den Berichten zufolge vor allem Interesse am Grillzubehör. Nach "gutem Zureden" durch die Mitarbeiter verließ "Gerhard" den Laden wieder, ohne etwas zu beschädigen. Ein Video zeigt, wie ein Mitarbeiter ihn mit einem Stock zurück nach draußen treibt. Die Angestellten passten auf die Tiere auf, bis der Bauer sie abholen konnte.

